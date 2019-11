Marcelo Tinelli quiere trabajar en el "área social" del próximo gobierno

Marcelo Tinelli reveló hoy que habló con el presidente electo, Alberto Ferández, para ofrecerle "trabajar en el área social" de su gobierno, dentro del Observatorio Nacional contra el hambre que el futuro presidente anunció que implementará a partir del 10 de diciembre.

"Hemos tenido algunas charlas con quien va a ser el ministro del área (social) y el presidente electo. Yo tengo muchas ganas, hay un proyecto a 10 años y espero que se pueda concretar", dijo el conductor televisivo y vicepresidente de San Lorenzo en una entrevista radial.



"Me encantaría trabajar en el área social en el Observatorio" nacional contra el hambre, agregó Tinelli en referencia a la iniciativa anunciada por Daniel Arroyo con el objetivo será "monitorear, seguir y evaluar el plan. Será el encargado de hacer el seguimiento y los estudios, como los análisis de peso y talla; y va a seguir lo que se está comiendo hoy en la Argentina".

Arroyo, que todo indica será el ministro de Desarrollo Social del próximo gobierno, agregó que el Observatorio evaluará también el funcionamiento de comedores y merenderos populares. "Si un chico come mal, aprende mal; y si aprende mal, se reproduce la pobreza", explicó.

Por otra parte, Tinelli evitó pronunciarse sobre la situación en Bolivia, aunque lamentó la "intervención militar".

"No quiero hablar de Bolivia y la situación de Sudamérica en general, hay mucho dolor en mucha gente, tengo mi posición tomada pero no la quiero expresar. La intervención militar en cualquier país es lamentable", afirmó, y consideró que en la Argentina no ha habido un estallido social como en otros países de la región porque "la contención social de parte del gobierno y la oposición fue criteriosa". SF