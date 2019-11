Gaby Montaner vuelve a la radio con "Estamos como queremos"

Esta mañana al aire en una divertida nota Gaby Montaner contó sobre su vuelta a la radio con “Estamos como queremos”.

A partir del domingo 17 a las 16 hs. conducirá en Fm Sonic su programa “Va a haber juegos, mucha música, pedidos de la gente, regalitos, todos los domingos vamos a regalar algo y vamos a ir incorporando cosas.” contaba Gaby. “Además para la gente que no tenga celular o quiera acercarse a la radio a saludarnos, a mandar mensajitos vamos a dejar una urna para que también puedan participar.”



“Quiero apoyar a la gente de Villa Cañás con los auspiciantes, tengo gente conocida que recién arranca con diferentes emprendimientos y le vamos a dar manija, los vamos a apoyar para que puedan vender.” contaba Gaby ésta mañana.

“La radio me encanta; para mi esto es arte, estar en comunicación con la gente me llena de emoción, me llena de alegría. Me encanta. Me encanta que la gente participe, que se cope, que se saque los problemas de encima.”

“Estamos como queremos” Gaby Montaner a partir del domingo a las 16 hs. por Fm Sonic 103.1, dos horas de mucha onda, juegos, música, pedidos, premios. Todos los domingos.





Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.