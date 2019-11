Mónica Gutiérrez renunció a América Noticias

A través de un tweet, Mónica Gutiérrez (64) comunicó su desvinculación de América y sorprendió a todos en la mañana del lunes. "Quiero contarles que he tomado la decisión de dejar la conducción de America Noticias", escribió a las 7.37.

Y agregó: "Gracias al canal por el trabajo de estos años. A mis compañeros por el reconocimiento y afecto compartido. A los que me dejan entrar a diario a sus casas y corazones. Mis bendiciones. #libreydueña".

Una hora después de su publicación, Clarín se comunicó con la periodista, quien dio detalles de su decisión.

-¿Qué pasó?

-Es una decisión que fui madurando desde hace un tiempo. Mi etapa está terminada en América. La verdad es que lo comuniqué en mayo o junio. Arreglé llegar hasta las elecciones. Y así lo hice. Es un ciclo concluido. Todo empieza y todo termina, así es la vida.

-¿Cuántos años llevabas en el canal?

-22...

-No debe haber sido fácil, ¿no?

-No, pero es una decisión que la tomé con tiempo, la vengo madurando.

-¿Y qué vas a hacer?

-Por ahora voy a repensar, voy a escribir. Yo trabajo desde mis 19 años y tengo necesidad de darme un tiempo para pensar cómo seguir. Di todo lo que pude dar, no veo otra cosa vibrante ahí (por América) que me dé ganas de seguir. Y para mí la vida es una experiencia.

-¿Tuvo que ver algo el cambio de gobierno?

-Desvinculá el cambio de gobierno o condiciones políticas de todo esto, por favor. Fue una decisión que tomé en mayo, incluso antes de las PASO.

-¿Con quién lo hablaste?

-Se lo comuniqué a Daniel Vila personalmente.

-¿Y qué te dijo?

-No viene al caso.

-Pero quizá te quiso retener o algo por el estilo.

-No, no.

-¿Y cuándo terminás?

-Entiendo que ya no voy a ir. Tengo la mejor relación con mis compañeros, viví experiencias únicas y maravillosas. Mi plan siempre fue dar lo mejor profesionalmente. Soy muy reconocida en la calle, me debo a la gente en el lugar en el que esté.

-Entonces, si no tenés muy claro cuándo te vas, significa que fue repentino pese a que lo venías madurando.

-Estuve de viaje, me tomé unos días y dije "ya está".

-O sea, te fuiste y lo terminaste de repensar. ¿Sentiste que ya no tenías que volver?

-Claro.

-A ver, otra cosa que pasó es que te peleaste con Jorge Rial. ¿Quizá no te bancaron como esperabas y por eso te vas?

-Tuve muchas situaciones de diversos tipos, pero soy una persona bastante dura. Es una decisión más profunda, la sensación de un ciclo terminado.

-¿Y a la distancia cómo ves los cruces con Rial?

-No, yo no me voy a pelear con Rial ahora, ya está.

-¿Entonces qué ocurrió?

-Toqué un punto en el que sentía que tenía que salir de ahí. Pero me voy bien con todos mis compañeros. Así, en paz y sin plata.

-¿No arreglaste nada en lo económico?

-No, me refiero a que no me voy por una cuestión económica.

-¿Pero arreglaste algo?

-No hubo ningún arreglo económico.

-¿Y por qué pusiste "libre y dueña" en tu tweet?

-Lo puse como queriendo decir que esta fue una decisión personal, tomada personalmente mucho antes de hoy. Hace varios meses que la comuniqué. O sea, "libre y dueña" porque es una manera de decir que tomo mis decisiones desde un lugar absolutamente personal.

-¿No te da vértigo lo que viene?

-Los cambios dan vértigo, personal, familiar, de pareja, de laburo... pero peor es hacer la plancha.

JA