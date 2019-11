Hugo Moyano: “A Alberto Fernández no le vamos a hacer un conflicto”

Durante una entrevista televisiva, el referente sindical consideró que los gremios van “a andar bien” con la administración del Frente de Todos y evitó referirse a un posible paro en caso de que no haya acuerdo con respecto al pago de un bono de fin de año para los trabajadores a los que representa, el cual ya adelantó que iba a pedir.



"Yo creo que lo van a dar porque hace 10 años que se viene cobrando eso, después se discute la forma de pago, pero siempre se llega a un acuerdo. No adelantemos las cosas, yo creo que vamos a andar bien. A Alberto no le vamos a hacer un conflicto. Si no quieren aceptar algo, será el sector empresario de nuestra actividad el que tenga el conflicto, pero ¿qué culpa tiene Alberto en esto?”, resaltó Moyano.

El líder de Camioneros fue uno de los dirigentes gremiales que estuvo presente la semana pasada en la visita que Fernández hizo a la sede de la CGT, en la que el futuro presidente aseguró que "el movimiento obrero es parte del gobierno que se instalará en la Argentina desde el 10 de diciembre”.

Por otra parte, el sindicalista explicó que “hace tres años" que no habla con el actual mandatario nacional, Mauricio Macri y sostuvo que nunca tuvo “muchas expectativas" con respecto a su gestión al frente de la Casa Rosada, aunque “tampoco creía que iban a hacer las cosas tan mal como las hicieron”.

“Al gremio le tendrán miedo, pero no a mí. Por qué dicen que paramos el país si el laburante camionero es uno de los más sacrificados. Cuando se habla de una medida, primero hay que hablar de los motivos por los cuales se toma. Han habido paros fuertes, pero ninguno por un capricho de nadie”.

Además, Moyano criticó a quienes lo acusan de corrupción: “¿Que me hice millonario? Que me digan dónde está la plata. Yo tengo lo que me merezco y lo que me hecho toda mi vida laburando, pero el dirigente gremial tiene esa acusación permanente. A mi no me preocupa lo que digan esas personas, me importa lo que piensa el afiliado, que es el que me paga el sueldo. Yo ya me pude haber jubilado hace tiempo”, respondió al respecto.

En este sentido, destacó que su lista ganó las últimas elecciones en el gremio y que, si bien no se presentó ningún otro candidato a esos comicios, “de 137 mil afiliados en la provincia de Buenos Aires votaron 104.900, teniendo en cuenta que hay un porcentaje importante que siempre está de viaje”.





Al hablar de otros temas, el dirigente camionero precisó que tiene “un gran respeto por el Papa Francisco, por la tarea que está haciendo", ya que "está uniendo a todas las religiones y eso es muy importante. Si se habla de cerrar la grieta, eso es importante”.

Por último, opinó que Marcelo Tinelli “es una persona muy inteligente que le puede aportar mucho a la política” y confió en que "si es electo para algo, puede hacer cosas bien como todo lo que ha llevado adelante”.