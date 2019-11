Cerraron los comicios en España: se impone el socialismo, pero pierde diputados y no podrá formar gobierno

España​ votó para salir del bloqueo político que esta repetición electoral no resolvió sino que agravó: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez ganó las elecciones pero obtuvo menos bancas en el Parlamento y la extrema derecha de Vox se convirtió en el tercera fuerza política en el país.



A pesar de no haber sido capaz de formar un gobierno y, por lo tanto, haber arrastrado a los españoles a votar dos veces en seis meses, el PSOE fue el partido más votado en una repetición electoral en la que estaban llamados a participar 37 millones de empadronados para que un nuevo Parlamento resuelva el bloqueo político que mantiene paralizado al país desde hace meses.



Sánchez ganó pero no sólo no logró la mayoría necesaria para poder gobernar solo sino que tampoco consiguió conservar los 123 diputados que cosechó en las elecciones de abril. Obtuvo 120 y, si pretende ser investido presidente, deberá acordar con otras fuerzas.



“La democracia nos convocó a las urnas y nos ha convocado a partir de mañana a desbloquear la situación política y a que haya un gobierno liderado por el Partido Socialista -dijo pasada la medianoche, cuando salió a saludar a la militancia en la sede del partido sobre la calle Ferraz de Madrid-. Esta vez, sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista. No depende solamente del Partido Socialista. A esa convocatoria llamamos a los partidos políticos salvo a aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y de la antidemocracia. A por ello. Gracias, compañeros”, terminó el socialista algo molesto con los gritos de la militancia que no lo dejaba hablar mientras lo interrumpían con gritos de “¡Ahora sí pero con la izquierda!” y “¡Con Iglesias sí, con Casado, no!”.



El Partido Popular mejoró su rendimiento en las urnas -obtuvo 88 diputados- después de una campaña electoral en la que su líder, Pablo Casado, se mostró más moderado que en las elecciones de abril, cuando los partidos de derecha -PP, Ciudadanos y Vox- quedaron desdibujados, empastados y superpuestos disputándose el liderazgo de la derecha.

“En unas elecciones que, como se ha demostrado hoy, ni eran responsables ni servían para nada, este partido, como siempre ha estado a la altura de las circunstancias, ha demostrado que está fuerte -dijo Casado, dejando atrás los 66 escaños que obtuvo en abril-. Hoy el Partido Popular ha tenido un buen resultado electoral. Pero España ha tenido un mal resultado para su gobernabilidad y para su futuro”.

Vox, la fuerza de ultraderecha a la que todas las encuestas vaticinaban como la que más crecería, obtuvo un óptimo resultado y se convirtió en la tercera fuerza política: de los 24 escaños de la legislatura anterior, pasará a contar con 52.

Santiago Abascal, su líder, celebró con sus votantes: “3.500.000 españoles han confiado en nosotros. No los defraudaremos. Hace sólo 11 meses no teníamos representación. Hoy somos 52 diputados para poder recurrir todas las leyes anticonstitucionales. Somos la tercera fuerza política de España. No sólo hemos alterado en 11 meses el mapa político de España. Hemos logrado abrir todos los debates políticos. Hoy Congreso de los Diputados tiene una representación más real y fidedigna de los que piensa el pueblo español”, decía Abascal mientras sus militantes, agitando banderas españolas, se unían en un “El pueblo, unido, jamás será vencido”.



Ciudadanos, que enfrentó estas elecciones en un estado de salud frágil por los volantazos de su líder, Albert Rivera, y el sangrado que provocó el alejamiento de varios dirigentes en desacuerdo con las decisiones de Rivera, se desplomó: perdió 47 bancas y consiguió apenas 10 escaños. Menos que los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña que, aunque bajaron en cantidad de diputados respecto de las elecciones de abril -tenían 15 y ahora tienen 13-, quedaron posesionados como quinta fuerza política con representación parlamentaria.

“Los españoles han querido más Sánchez para esta Legislatura pero los españoles también han querido más Vox y menos centro político -reconoció Rivera cuando la derrota era ya indisimulable-. Es una realidad que nadie puede negar. No quiero hacer lo que he visto hacer a otros líderes políticos. Cuando uno lidera un proyecto político tiene que asumir que los éxitos son de todos y los malos resultados son propios. Hemos perdido más de la mitad de los votos, pero esa decisión yo no la voy a cuestionar. La asumo.” Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias que nació de los indignados, también se desinfló, aunque no tan violentamente como Ciudadanos: de los 42 diputados que consiguió en abril, ahora se redujo a 26.

“Vamos a tender la mano al Partido Socialista. Pensamos que combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del Partido Socialista podría convertir a nuestro país en un referente en políticas sociales. Vamos a dejar atrás los reproches”, dijo Iglesias apenas emitió su voto.



Las dos fuerzas que debutaron en estas elecciones, Más País, creado por Iñigo Errejón como desprendimiento de Unidas Podemos, y la CUP, el partido antistema, asambleario y radical independentista catalán, hacen pie en el Congreso con tres y dos escaños. “Vamos a Madrid a hacer una enmienda al régimen”, celebraban desde la CUP.

Del los 37 millones de españoles que ayer podían votar -lo hizo más del 70 por ciento del padrón-, 35 millones residen en España mientras que dos millones viven en el exterior. Argentina, el país con mayor cantidad de residentes españoles fuera de su tierra, suma unos 400 mil, muchos de los cuales ayer no se quisieron perder la cita electoral con su patria y votaron por correo.