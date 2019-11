Colón no pudo y la Copa quedó para Independiente del Valle

Pese al esfuerzo del final, Colón no pudo ante los ecuatorianos, que terminaron imponiéndose 3-1 en Asunción bajo una intensa lluvia.

Un golpe a la ilusión sabalera, pero su gente despidió al equipo cantando por la histórica campaña que le permitió llegar a la final de la opa Sudamericana



El elenco ecuatoriano se impuso por 3-1 al Sabalero, con tantos de Luis León, Jhon Sánchez y Cristian Dájome, para el Sabalero descontó Emanuel Olivera. En el segundo tiempo el Pulga Rodríguez falló un penal.

Colón tuvo la oportunidad histórica de por primera vez en sus 114 años de vida consagrase campeón. No lo logró y fue porque se encontró con un rival muy digno, que jugó mejor que el Sabalero. Esta vez la garra y el corazón no fueron suficientes, terminó imponiéndose el mejor de los dos.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emmanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi o Rodrigo Aliendro, Fernando Zuqui, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Wilson Morelo y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landázuri Fernando León, Richard Schunke y Luis Segovia; Cristian Pellerano, Alan Franco, Efrén Mera y Cristian Dájome; Jhon Sánchez y Gabriel Torres. DT: Miguel Rodríguez.

Goles: PT 25' Luis Fernando León (I), 42' Jhon Sánchez (I), 44' Emanuel Olivera (C), 50' Cristian Dájome (I).

Cambios: ST 20' Jorge Ortega x Vigo (C), 24' Gabriel Esparza x Escobar (C), 29' Alejandro Cabeza x Sánchez (I), 31' Tomás Chancalay x Bernerdi (C), 34' Roberto Garcés x Mera (I), 40' Washington Corozo x Franco (I),

Amonestados:Landázuri, Dájome,

Estadio: La Nueva Olla (Asunción, Paraguay).

Árbitro: Rafael Claus (Brasil).