Lacunza admitió que la deuda del FMI "es impagable"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, admitió este jueves que al dejar el poder el próximo 10 de diciembre, Mauricio Macri dejará una pesada herencia al gobierno entrante.



Hay cosas que no funcionaron, la inflación y la pobreza son más altas que en 2015.

Negó sin embargo que lo mismo sucediera con el desempleo "porque el Indec mentía", desconociendo todas las estimaciones privadas que también dan cuenta del aumento del desempleo así como de la precarización del mercado laboral en los últimos cuatro años.

En sus declaraciones, Lacunza admitió también que la deuda tomada por el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional "es impagable".

Lo hizo al ser consultado sobre las declaraciones del presidente electo Alberto Fernández, quien en diálogo con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró que "no podemos pagar en las condiciones en que está la economía argentina".

"Creo que apunta a los plazos de la deuda (dijo sobre la frase de Fernández). Si es así, coincido, hay un cronograma de vencimientos exigentes para los próximos 4 años".

El ministro se mostró dispuesto a que la renegociación con el FMI se encare de manera conjunta entre gobierno saliente y gobierno entrante aunque señaló que "eso lo va a resolver el gobierno entrante, los tiempos los maneja el nuevo gobierno, (la negociación) no es una cosa de un mes, tampoco de diez".

El ministro de Hacienda hizo alusión además a la herencia que dejará macrismo y trató de emparentarla con 2015:

Ahora el auto está en la banquina. No decimos que no. Para volver a la ruta, está en mejores condiciones. En 2015 también estaba en la banquina, hacía 4 años que no crecíamos. Son dos herencias no deseables: la de 2015 y esta, con distintos matices.