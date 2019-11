Moyano pide investigar a medios y periodistas: "Han hecho mucho daño; tienen que pagarla"

En sintonía con el planteo de algunos referentes del kirchnerismo, que proponen crear una "Conadep del periodismo", el ex jefe de la CGT sostuvo que los periodistas "han hecho mucho daño" y "tienen que pagarla. No puede ser gratis, que digan lo que se les antoje y no pase nada".

De hecho, la Cámara Federal porteña ya desestimó hace dos meses un recurso de Moyano, quien pretendía investigar a los periodistas Alfredo Leuco, Luis Majul, Alejandro Fantino y Gustavo Grabia, a quienes acusó de integrar junto a "organismos de seguridad e inteligencia" una supuesta organización "delictiva" que buscaba desprestigiarlo a través de las causas judiciales en las que el sindicalista está involucrado.

En ese fallo, la Justicia aludió a la prioridad de la "libertad de expresión" y el secreto profesional periodístico y se opuso a la "criminalización" del trabajo de los periodistas.

Hugo Moyano es investigado por la Justicia en varias causas. Una es por lavado de dinero de OCA con un grupo de empresas vinculadas a él y a su hijo Hugo. También por la supuesta participación de ambos en una asociación ilícita en el Club Independiente, donde Hugo es su presidente. Y por el desvío de fondos de Camioneros a empresas vinculadas con su familia, entre otras causas judiciales.

De todos modos, Hugo Moyano viene mostrando cierta autonomía política, luego del plantón que le hizo al presidente electo la semana pasada en la provincia de Tucumán, adonde lo habían invitado junto a otros dirigentes gremiales que apoyaron al Frente de Todos, para el acto de reasunción del gobernador Juan Manzur.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió las declaraciones de Moyano, quien pidió "revisar la tarea que hicieron algunos periodistas y medios". Eso busca "generar amedrentamiento, autocensura e intenta deslegitimar el rol del periodismo en la democracia, que implica la investigación de los distintos actores públicos, incluyendo el sindicalismo", sostuvo ADEPA.