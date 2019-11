“Quinifest”: ganó una fortuna en la quiniela y organizó una fiesta para celebrar junto a sus vecinos

03, 10, 11, 20, 25 y 30: la boleta ganadora del Quini 6 Tradicional del miércoles 16 de octubre de 2019. Los afortunados acertaron todos los números. Son compañeros en Tribunales de Villa Dolores, localidad cordobesa. Se ganaron exactos $44.152.476,34 pesos del pozo acumulado, que con el descuento impositivo se redujo a la fortuna de 33 millones de pesos. La elección de los números fue compartida, los 50 pesos del gasto del billete también. La asimilación del triunfo no: Eduardo Martí prefirió la exposición; su compañera, el secreto.

Eduardo es un hombre que ganó más de quince millones de pesos de la noche a mañana. De su felicidad desprende también su lucha como empleado de ordenanza en el Poder Judicial de la ciudad: en 2007 un intendente lo echó a él y a otros 113 empleados. Se tuvo que ir a cosechar uva a Mendoza durante dos años hasta que pudo reingresar a tribunales. Cuando libera su júbilo por haberse vuelto millonario, repara también en sus años de exilio.



“Este el primer día de mi nueva vida”, dijo al día siguiente, luego de pedirse en su trabajo una licencia sin goce de sueldo hasta fin de año. Pensó en utilizar ese dinero para saldar deudas, para ayudar a sus hijas y a su familia, y para construir unos departamentos. Nunca pensó en recluirse o en protegerse en el anonimato. “Siempre fui un seco, y acá ya me conocían todos, y más ahora, no creo tener problemas, acá la gente es buena y no anda con malas intenciones”, reconoció en diálogo con La Voz.



Lo siguiente que tramó fue una celebración, con sus amigos de siempre y con los nuevos que llegaron después de haber adivinado los números ganadores. Se comprometió a armar una mega evento: el viernes primero de noviembre, en el Salón Vecinal del barrio José Hernández, a pocas cuadras de su casa, asistieron 180 personas a su fiesta de celebración. En un principio, había invitado a 120. Con sandwiches de pata de cerdo, servicio de catering, barra libre, se festejó la “QuiniFest”.





“Es un sueño cumplido, muchas gracias. Estoy muy feliz. Quiero compartir esto y que la pasen bien todos mis amigos. ¡Qué cierre de año, muy bueno! Le agradezco a Dios y a quien sea”, declaró en diálogo con Cadena 3. Estuvieron sus amigos más íntimos, sus tres hijas, sus familiares más cercanos: “Acá hay amigos del barrio de toda la vida, también desde jueces y abogados de los tribunales, y gente muy humilde, yo no hago diferencias, acá estamos de paso”.

La fiesta comenzó después de las once de la noche del viernes y finalizó alrededor de las siete de la mañana del sábado. Hubo música y show en vivo de La Kura, un grupo de jóvenes que cantó, como buen cordobés, temas de cuarteto y cumbia. “Siempre jugaba y le decía a mis amigos que iba a hacer esto si ganaba, así que ahora estoy cumpliendo, yo sí cumplo”, aclaró en diálogo con medios provinciales.



Vestido con pantalón blanco y chomba celeste y blanca, se paró frente sus invitados, agarró el micrófono y dijo: “Espero que disfruten esto, que coman bien, que tomen bien y que bailen bien. Espero que se diviertan hasta que salga el sol y si falta algo, me avisan que lo mando a buscar de vuelta”. Las risas de todos liberó la música y el comienzo de la “Quinifest”.