Lo demoraron en la comisaría y denuncia que le usaron las tarjetas para comprar comida

Un hombre afirmó ante la Justicia que policías lo detuvieron cinco horas en la seccional 2ª de Rosario y le retiraron la billetera. Al otro día le usaron los plásticos de crédito y débito para pagar compras que él no realizó

El mito de los policías que compran pizzas en las comisarías y no realizan su trabajo dio un giro inesperado con la denuncia de un hecho insólito en Rosario. Un hombre aseguró que lo demoraron cinco horas en la seccional 2ª, le retiraron su billetera y le usaron sus tarjetas de débito y crédito para comprar comida vía la aplicación Rappi.

Miguel Araya contó su caso a Telenoche (El Tres). Tiene una pequeña empresa que realiza tareas de tendidos eléctricos de internet y otros servicios. Mientras realizaba un trabajo en la vía pública el pasado 24 de septiembre, una vecina llamó al 911 porque le pareció sospechoso.

Cuando arribaron los agentes al lugar, el hombre explicó la situación y mostró su habilitación. De todas formas lo llevaron a la comisaría 2ª de Paraguay y San Juan para averiguaciones.

Miguel estuvo incomunicado desde las 13.30 hasta las 19. En esas cinco horas le sacaron su celular y billetera con pertenencias, entre ellas seis tarjetas. Después fue liberado por ausencia de delito y se fue a su casa.

Al otro día, el 25 de septiembre, cerca de las 14, le llegaron notificaciones a su correo electrónico de gastos con su tarjeta que él no había realizado. Fueron dos compras de comida por unos dos mil pesos vía la aplicación Rappi.

Miguel dio de baja las dos tarjetas ante Visa y decidió realizar la denuncia penal. La principal sospecha se centra sobre los policías que le retiraron su billetera en la comisaría 2ª.

“Estoy seguro que me usaron las tarjetas porque yo no tengo esa aplicación ni la uso. Además, el único momento de mi vida que las tarjetas no estuvieron en mi posesión fue cuando estuve en la comisaría”, relató.