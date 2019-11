Mundial de Rugby: Sudáfrica es el nuevo campeón del mundo

Lo ablandó durante 60 minutos, con una tarea de asfixiante presión, dominio táctico y mental, capitalización de los penales con un gran ejecutor (Handre Pollard), para rematarlo en los últimos 15 minutos, con dos tries incluidos. Sudáfrica es el campeón del Mundial de Rugby de Japón 2019 tras superar categóricamente a Inglaterra por 32-12, en el Yokohama Stadium.





De esta manera, Sudáfrica logró su tercer título mundial, que se suma a los de 1995, en su país, y de 2007, en Francia. Y alcanzó la línea de los legendarios All Blacks, también tricampeones. Aunque con un detalle: no jugó los primeros dos torneos, en 1987 y 1991. Cada vez que disputó una final, la ganó: 15-12 a Nueva Zelanda en el 95 y 15-6 a Inglaterra en 2007.

Los Springboks sudafricanos se consagraron también esta temporada campeón por primera vez del torneo Rugby Championship (edición reducida) que agrupa a los seleccionados del hemisferio Sur.