Industriales venadenses intentan hacer pie en Vaca Muerta

El Ministerio de la Producción acaba de cumplir una misión a Neuquén en busca de abrir oportunidades de negocios en Vaca Muerta para empresas santafesinas, enlazando su potencial industrial, sobre todo en la metalmecánica, con el sector de los hidrocarburos no convencionales (gas y petróleo). La delegación que presidió la ministra Alicia Ciciliani estuvo integrada por unas 40 personas, entre funcionarios y empresarios, y partió el miércoles 16 desde Fisherton en el vuelo inaugural de la línea Rosario-Neuquén de Jetsmart, incluyendo varios industriales venadenses, entre ellos el ex presidente y actual vocal de la Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior (Cricex), Alejandro Antonellini, quien ofició de nexo con sus pares patagónicos. De regreso de la experiencia, el directivo destacó la "voluntad política" de la Casa Gris para facilitar la apertura de negocios a empresas santafesinas, a pesar de que sólo falta un mes y medio para la cesión del mando a sus sucesores. "Agradecemos a Miguel Lifschitz, a la ministra (Alicia) Ciciliani y al secretario de Industria (Carlos Pighín) por generar esta oportunidad y esperamos que el rafaelino Omar Perotti, a quien desde siempre le conocemos un perfil productivista, continúe en esta misma línea a partir de diciembre", advirtió Antonellini, señalando que a través de Cricex se organizó en tiempo récord un grupo de empresas de la región que se sumó a otras de distintos puntos de la provincia, aunadas en el objetivo de convertirse en proveedores de las múltiples necesidades de Vaca Muerta, un yacimiento que abarca más de 30 mil kilómetros cuadrados y hasta hoy sólo se explota en el cuatro por ciento.



"Sabíamos de la magnitud de Vaca Muerta, pero en vivo y en directo supera todo lo imaginable; son cuatro anillos concéntricos: el primero es el de los grandes operadores (YPF, Tecpetrol, Panamerican Energy, Chevron, Total, etc.); el segundo es el de las compañías que perforan los pozos; el tercero es el de los proveedores de servicios; y el cuarto está constituido por los pequeños emprendimientos, desde remises hasta hotelería", describió Antonellini.

La primera actividad se programó en el Centro Pyme-Adeneu, donde la delegación santafesina recibió una descripción general del ascendente rubro de los hidrocarburos no convencionales de parte del director de ese organismo, Javier Cervera, y del ministro neuquino de Producción, Fernando López Raggi, quien les comentó en la ocasión que si bien los industriales neuquinos tienen prioridad, "con el entramado de empresas locales no alcanza para Vaca Muerta". Y agregó que "para el grupo de empresas que viene bajo el paraguas institucional de un gobierno provincial, como es este caso, o una cámara empresaria, el objetivo es tratar de darle orientación y ser claros en que vamos a acompañar a las empresas que tengan nuestros mismos objetivos: que crezca Vaca Muerta, y que lo hagan estando acá, si es posible en alianza con empresas locales, generando empleo y nuevas inversiones". El jueves 17, los santafesinos visitaron el Parque Industrial de Neuquén y una tornería gigante que presta servicios en toda la zona, mientras otro grupo fue recibido en las oficinas de YPF, y en la jornada siguiente se trasladaron a la vecina Río Negro para dialogar en General Roca con autoridades municipales y empresarios, donde también sondearon las posibilidades de contribución en la producción fruti-hortícola predominante en la región, continuando luego rumbo a Allen, donde sorprendió la cercanía entre grandes plantaciones de peras y un predio con ocho pozos en plena extracción de gas. Asimismo, una parte del grupo se reunió con directivos de Tecpetrol, la operadora del Grupo Techint, y otro lo hizo con referentes de Panamerican Energy. Ya en la mañana del sábado, la delegación provincial se dirigió a la puerta de entrada de Vaca Muerta, Añelo, el pequeño pueblo que crece en forma exponencial.

Las conclusiones

"Generamos muy buenos vínculos, no sólo en Neuquén, sino con los colegas de Tostado, Rosario, Rafaela, Reconquista, Santa Fe, Esperanza y Sunchales, entre otras localidades, con los que convivimos en esos días. Por los altos costos sería inviable instalarse allá con una estructura propia; lo ideal es hallar un socio local que cuente con galpones y logística", puntualizó Antonellini, dando como ejemplo que "en Tecpetrol, el gerente de Compras se interesó en el potencial productivo de nuestras empresas, porque las metalmecánicas de esa región no dan abasto". Además, consideró que el know how de la agroindustria santafesina es trasladable a las explotaciones de hidrocarburos no convencionales, con beneficios complementarios, aclarando que además de esas especificidades, existen demandas generales, tanto es así que la venadense Pincén ya provee módulos habitacionales contenedores para oficinas o viviendas de esa zona. "Es sólo el primer paso, recién empezamos a intercambiar información...", indicó, señalando que el caso de la también venadense Albert Irons -recientemente distinguida por el Mérito Industrial en Rosario- es distinto, ya que se relacionó con el yacimiento en 2012 y hoy es reconocida por las grandes compañías que buscan sus servicios. También trabajan en Vaca Muertas otras firmas locales, como Zanni Fabril, con sistemas de transporte de sólidos (sinfines), o Cañiflex, con su variedad de productos para sistemas hidráulicos. "Vamos a informar todos los detalles de esta experiencia a las empresas asociadas a Cricex y haremos especial hincapié en la trascendencia del asociativismo como instrumento para potenciar las oportunidades de negocios", concluyó el presidente de Conforma, Alejandro Antonellini, quien también destacó la participación de varios colegas de General López, como Germán Frean (Conformados Metálicos); Agustín Aldasoro (Balanzas Hook); Edgardo Troncoso (Zanni Frabril); Diego Rossi (Pincén); Maximiliano Landaburu (Venanfor) y el cañaseño Luis Marcelini (Industrias Marcelini), escoltados por el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Víctor Sarmiento.

