Venado Tuerto - En zona rural cayó una avioneta y hubo víctimas fatales.

En comunicación con Francisco Acrap, Jefe de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto nos cuenta lo ocurrido en horas de la mañana en zona oeste de Venado Tuerto (zona rural).



“En un campo aledaño uno de los testigos escuchó el ruido del motor del avión como si intentara acelerar y vió que se dirigía hacia el lado venado tuerto, que nos llama la atención porque el avión había salido supuestamente de Venado Tuerto hacia Neuquén.” Relata el Jefe de Bomberos de la localidad. “Es muy probable que haya querido regresar hacia el aeroclub o aterrizar en algún campo.”

“A nuestro arribo el avión estaba prendido fuego, o lo que quedaba de él porque se desintegró en su gran mayoría. Se pudo divisar restos humanos, aparentemente son dos los cuerpos. No se los ha retirado todavía del lugar debido a que tiene que hacerse el peritaje, esperar a la gente de ANAC (administración nacional de aviación civil) y de la comisión de siniestros aéreos.” Explicaba Francisco.

“Es muy probable que sea una avioneta que cargó combustible esta mañana y salió con destino a Neuquén con dos personas oriundas de Venado Tuerto pero no tenemos la certeza ni podemos atestiguar que sean ellos realmente. No estaba la información completa de la matrícula y el aeroclub no ha informado fehacientemente que sea ésta avioneta.” Agregaba en comunicación el Jefe de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto.

El siniestro ocurrió a unos 2 kms. de “El Empalme” aproximadamente a las 10 de la mañana. En el momento del impacto se pudo divisar el hongo que generó la explosión a varios kms. de distancia.

Inmediatamente acudió el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, personal del sies 107 y personal policial.



Fuente Oscar Andrés Canavese- Informe José Juárez.