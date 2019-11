Escrutinio definitivo: Alberto Fernández aumenta la ventaja

Se dieron a conocer los primeros datos del escrutinio definitivo y Alberto Fernández aumenta la ventaja sobre Mauricio Macri. De momento corresponden a 10 provincias, que reúnen cerca del 26% del padrón electoral: Santa Fe, Tucumán, San Juan, Misiones, Catamarca, Salta, Santa Cruz, La Pampa, Formosa y Entre Ríos.



Si se toman todos los distritos, el Frente de Todos subió 74.097 votos, equivalente a 0,13 puntos, ya que pasó de 3.444.534 sufragios (50,17%) a 3.518.631 (50,30%). Del otro lado, Juntos por el Cambio creció 42.181 votos y bajó 0,10 puntos, debido a que 2.618.740 sufragios (38,14%) a 2.660.921 (38,04%).

Entre Ríos: Macri 44,47% vs. Fernández 44,35%. Macri creció 5.470 votos y bajó 0,02 puntos, y Fernández subió 5.921 votos y 0,03 puntos.

Catamarca: Fernández 56,66% vs. Macri 34%. Fernández subió 8.038 votos y 0,02 puntos, y Macri aumentó 4.850 votos y 0,02 punto.

Formosa: Fernández 65,41% vs. Macri 28,24%. Fernández subió 4.388 votos y 0,27 puntos, y Macri subió 838 votos y bajó 0,27 puntos.

Misiones: Fernández 57,73% vs. Macri 33,86%. Fernández subió 13.300 votos y 0,13 puntos, y Macri subió 6.663 votos y bajó 0,08 puntos.

San Juan: Fernández 53,04% vs. Macri 35,11%. Fernández subió 2.175 votos y 0,04 puntos, y Macri subió 1.222 votos y bajó 0.02 puntos.

Tucumán: Fernández 57,78% vs. Macri 33,91%. Fernández subió 6.565 votos y mantuvo el porcentaje, mientras que Macri subió 4.148 votos y 0,03 puntos.

Santa Fe: Macri 43,46% vs. Fernández 42,70%. Macri subió 7.356 votos y bajó 0,04 puntos, y Fernández subió 9.410 votos y 0,06 puntos.

Santa Cruz: Fernández 59,77% vs. Macri 28,24%. Fernández subió 1.620 votos y bajó 0,05 puntos, y Macri subió 918 votos y 0,06 puntos.

La Pampa: Fernández 50,07% vs. Macri 37,74%. Fernández subió 3.506 votos y bajó 0,01 puntos, y Macri subió 2.740 votos y 0,03 puntos.

Salta: Fernández 48,82% vs. Macri 34,74%. Fernández subió 19.174 votos y 0,52 puntos, y Macri subió 7.976 votos y bajó 0,40 puntos.