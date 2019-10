El camionero que volcó en la ruta 33 causando un derrame de gasoil estaba alcoholizado

El test reveló que tenía 1.39 gr/l de alcohol en sangre. El siniestro se produjo cuando el chofer no pudo evitar morder la banquina y perdió el control. Fue a la altura del límite con Pérez.

Un camión cargado con combustible volcó esta mañana en avenida Presidente Perón y Las Palmeras, en la zona sudoeste de Rosario. El siniestro vial provocó caos de tránsito en el acceso de la ruta 33, debido a que por el derrame de combustible hubo que cortar el tránsito.

El conductor del transporte de carga sufrió heridas leves -escoriaciones en ambas manos- por las que tuvo que ser atendido por personal del Servicio Integrado de Emergencias Médicas (Sies) en el lugar, donde se montó un amplio operativo de seguridad por el líquido inflamable derramado.

Pero la sorpresa mayor se dio cuando al chofer se le practicó prueba de alcoholemia que arrojó como resultado 1.39 gr/l de alcohol en sangre, cuando la normativa vigente indica que para los conductores de camiones debe ser cero. Fue demorado en dependencias de la comisaría 22ª.



Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron que personal policial, a las 3.30, fue comisionado al ingreso a la ciudad por la ruta 33 por un siniestro vial. Al llegar constataron que un camión Mercedes Benz 1633, cargado con gasoil, había volcado, derramándose el combustible.

Del habitáculo del vehículo salió el conductor, identificado como Rubén C.. de 28 años, quien manifestó no encontrarse lesionado. No obstante, al verificarse que tenía heridas en las manos se pidió la asistencia de personal médico del Sies.



También se pidió la colaboración de Bomberos y de la Dirección de Tránsito municipal para que realizaran el corte en la circulación, a fin de poder llevar adelante las tareas para limpiar la cinta asfáltica. Vale destacar que el líquido derramado es altamente peligroso y representaba un peligro.

Se estima que la interrupción se extenderá hasta cerca del mediodía.