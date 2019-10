Ricky Martin fue papá por cuarta vez: nació Renn

Ricky Martin y su pareja, el artista plástico Jwan Yosef, se convirtieron en padres de un varón. El cantante boricua confirmó la noticia con una foto que compartió en su cuenta de Instagram, en la que está con su bebé en brazos junto a su marido. Se trata del cuarto hijo del intérprete de "Vente pa' ca", "La mordidita", y "María", entre otros hits.

A principios de octubre, durante una gala de Human Rights Campaign, Ricky sorprendió a todos al dar a conocer que habían decidido agrandar la familia. "Mi familia está aquí. Jwan, no te veo, te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida. Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes”, había dicho el boricua en ese evento.