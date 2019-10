La fiscal confirmó que el detenido sería el autor del robo a mano armada de la moto

Además la funcionaria aceptó que coincide la identidad con la persona que fue señalada, a poco que trascendió el hecho, en las redes sociales. Mañana se realizará la audiencia imputativa.

Por otra parte, realizó un pormenorizado relato del procedimiento de anoche que culminó con un patrullero volcado, dos policías lesionados, una persona detenida y otra prófuga.

Así indicó que cerca de la medianoche de ayer se estaban realizando tareas investigativas sobre el caso, que incluían un par de allanamientos, cuando personal policial avistó al sospechoso circulando junto con otra persona en la moto robada por las calles de la ciudad. De este modo se inició una persecución policial por los barrios Rivadavia y Tiro Federal, que culminó con el vuelco de un patrullero en Sarmiento y Patricio Boyle. En tanto, la moto impactó contra el tapial de una vivienda y sus dos pasajeros huyeron.

Seguidamente, mientras los agentes lesionados fueron trasladados por el Servicio 107 al Hospital local, personal del Comando Radioeléctrico y de la PDI iniciaron la búsqueda de los sospechosos logrando cerca de las 2.30 capturar a uno de ellos que se encontraba guarnecido en el patio de una vivienda cercana al lugar donde había chocado con la moto. Borrello además destacó que se secuestraron elementos de importancia para la causa y que la otra persona todavía se encuentra en prófuga.

Así la persona detenida fue trasladada al Hospital y, posterior a comprobar que no tenía lesiones, fue llevada primero a la sede de la Comisaría Segunda y luego a la Alcaidía de Melincué.

Por otra parte, la fiscal confirmó que los dos efectivos lesionados en el vuelco del móvil están fuera de peligro. De hecho uno fue dado de alta rápidamente y el otro permanece en observación pero en una habitación común.



El robo

Cabe recordar que domingo pasadas las 18.30 un hombre a punta de arma de fuego asaltó a dos vecinos que estaban en la vereda en Junín al 500 y les robó una motocicleta de alta cilindrada (Honda CBR 600 cc) y dos celulares.

El caso fue relatado en las redes sociales por una de las víctimas, Dante Cosumano, quien manifestó que se encontraba con su amigo, Carlos Aguirre (propietario de la moto) cuando llegó el delincuente, a pie, con un casco de moto colocado y anteojos de sol y comenzó a decirles “qué linda la moto”. Enseguida desenfundó un arma de fuego (sería un revólver calibre 38) y tras amenazarlos se alzó con los celulares de ambos y la moto.

“A mi me saco la remera y me apoyó en el pecho un revolver 38 amenazando que me mataba. Mi amigo quedó en estado de shock por la situación”, agregó.

La víctima a la vez señaló que en el momento que ocurría el atraco la plaza Sarmiento, ubicada a media cuadra del lugar, estaba repleta de gente, entre ellos varios niños.

Además Cosumano aseveró que el delincuente antes de retirarse los amenazó lanzando: “Agradece que no entre a tu casa y mato a todos”.

Finalmente también sorprendió destacando: “Espero que lo encuentren porque al ladrón lo identificamos todos. Estuvo en la plaza esperándonos”.