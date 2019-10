Casilda | Estudiantes de una técnica se movilizan por sus instalaciones

La decisión de retirar un aula móvil que sustituye un espacio sin las condiciones de seguridad para dar clases pone en riesgo la continuidad del dictado de talleres en la Escuela de Educación Técnica Nº 283 Doña Ramona Sastre de Casado, en la ciudad de Casilda.

La medida adoptada por la Dirección Provincial de Educación Técnica del Ministerio de Educación no sólo puso en alerta a la comunidad escolar sino que será resistida por medio de una movida organizada por el Centro de Estudiantes.

La convocatoria está prevista para mañana (lunes), a las 10, frente al establecimiento escolar, donde se hará una suerte de “ruidazo” para visibilizar la preocupación y el malestar que genera la cuestionada resolución.

La institución educativa casildense sufrió, como dio cuenta oportunamente La Capital, distintos problemas en sus instalaciones edilicias que aún no encontraron la respuesta esperada a pesar de los insistentes reclamos.

Luego del susto que provocó ya hace un tiempo la caída de parte del techo de un salón, cuyo episodio no terminó de milagro en una desgracia, posteriormente debió ser clausurada el área de talleres de la escuela al detectarse problemas edilicios y desperfectos en el sistema eléctrico.

Desde entonces, aún no se no reacondicionó el lugar, por lo que los estudiantes sólo tienen para desarrollar las actividades prácticas en el aula taller móvil que ahora resolvieron retirar a otro espacio “a partir de la primera semana del mes próximo”, por razones que no trascendieron.

En ese contexto instó a la institución a tomar las medidas “pedagógicas y de organización institucional a fin de preservar la continuidad de los programas educativos”, lo que la dirección de la escuela evaluó como “imposible”. Así lo indicó en comunicado donde fundamenta la postura al sostener que “los fondos para reparar los talleres aún no han llegado y por lo tanto no podemos garantizar la calidad educativa de nuestros alumnos”.

La preocupante situación despertó la reacción del Centro de Estudiantes que espera del acompañamiento de la sociedad para hacer aún más fuerte el reclamo destinado a evitar el retiro del aula móvil y lograr que lleguen los “fondos (necesarios) para el correcto funcionamiento de la escuela”.

Esos son los principales puntos de la proclama a los se suma el pedido de respuesta al Ministerio de Educación para la reactivación de los talleres.

El “ruidazo” programado para el inicio de la semana frente la escuela tiene como bandera la defensa de la educación pública. “Nuestra Escuela Técnica N 283 está pasando por una situación crítica”, indicaron los estudiantes a través de una nota dirigida a la comunidad. En ese contexto describen que “hace más de un año que los talleres no están en las condiciones adecuadas para su funcionamiento y meses que uno de los techos de una de las aulas cayó encima de nuestros compañeros”.

“Desde el Ministerio de Educación —añade el Centro de Estudiantes— no hubo respuesta alguna, lo que implica que los pibes y pibas no podamos desarrollar los contenidos técnicos como nos merecemos, en condiciones dignas y seguras”.

Asimismo, resalta que “el presupuesto para la reparación de los talleres ronda los casi 3 millones de pesos y la única ayuda que brindó el ministerio fue un aula móvil” que se intenta “remover del lugar donde está”, razón por la que “responsabilizamos directamente a los gobiernos provinciales y nacionales” y “exigimos” soluciones.

En tanto, el director de la institución, Diego Mora, valoró la actitud asumida por el centro para “defender el derecho a una educación pública de calidad”. Y en esa dirección recordó que los reclamos para que la provincia reacondicione los sectores edilicios en mal estado “son de vieja data, pero lamentablemente no tuvimos soluciones, lo que indica que las cuestiones burocráticas están por encima de las necesidades de la escuela y fundamentalmente de los estudiantes”.

Además, afirmó que “los talleres son el eje del desarrollo de la currícula de nuestra escuela, por lo que dejar de tenerlos sería quitarle sentido al espíritu de esta institución educativa y por el cual los alumnos eligieron venir aquí”.