Macri buscará liderar a la oposición cuando termine su mandato presidencial

Cuando el PRO decidió comprar el edificio de Balcarce que antes alquilaban, José Torello (jefe de asesores del Presidente y apoderado del partido) dijo que “podríamos no hacerlo, pero es una forma de mostrar que vinimos para quedarnos, no estamos de paso en la política argentina”. Algo similar dijo Mauricio Macri ayer en Costa Salguero, en el discurso donde reconoció su derrota frente a Alberto Fernández: “Esto recién empieza, vamos a seguir trabajando juntos”.

Como otras veces, Macri defraudó a los exégetas de la política, que auguraban una derrota humillante después de la depresión post PASO, obligándolo a un precipitado exilio a Cerdeña o, cuanto menos, Madrid. Ninguno de sus amigos imaginó algo semejante, ni siquiera Horacio Rodríguez Larreta, que logró la reelección con un porcentaje que hizo historia y es visto como un heredero natural de un espacio político que no pudo retener la Casa Rosada.













Pero el Presidente ni se molestó en desmentir los supuestos. Siempre se benefició con el ninguneo ajeno, llegó a la Jefatura de Gobierno después de que auguraban que se iría de la política cuando perdió en 2003 y a la Presidencia cuando el círculo rojo estaba seguro de que ganaba Daniel Scioli.



Cómo seguirán las cosas dentro de Juntos por el Cambio todavía está por verse. Muy cerca de él, le dijeron a Infobae que Macri “hizo una elección del carajo él solo”, es decir, sin el respaldo de María Eugenia Vidal, que según la Casa Rosada no puso todo lo necesario para darla vuelta en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que era la clave para descontar la diferencia.







¿Qué pasará ahora entre Macri y Alfredo Cornejo, que hizo tan buena elección para él y para el Presidente en Mendoza? ¿Qué pasará ahora con el radicalismo, que está hegemonizado por quienes más apuestan a la coalición, el mítico Enrique “Coti” Nosiglia, por un lado, Daniel Salvador, por el otro, el cordobés Mario Negri, primer candidato a diputado nacional por la provincia que le dio más del 60% de los votos al Presidente?

Es difícil saber cómo se va a procesar este mapa complejo en la derrota, con caciques que tienen fuerza territorial contante y sonante y líderes que salieron muy bien parados a pesar de que perdieron como Macri y Vidal. Ella ya anunció, también, que no se rinde y, muy probablemente, será candidata a diputada nacional en 2021.







Macri posiblemente también busque una banca en la Cámara baja, pero lo más importante, quizás, es que tiene decidido asumir la presidencia del PRO, consciente de que ese 40% que logró no le pertenece en forma completa y deberá trabajar con muñeca política para constituirse como jefe de la oposición.

Parece poco para quien deja el Gobierno, pero en el equipo del Presidente hay aún mucha euforia. “Hay un nuevo Macri y tendrá la oportunidad de demostrarlo”, dicen, pensando en el bloque de diputados y senadores que buscará mantener unidos para marcarle la cancha al Frente de Todos desde el primer día de gobierno.