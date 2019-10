El Chef rosarino Adrián Albanesi ganó el Bocuse d´Or 2019.

Adrián Albanesi estudió en la Escuela del Gato Dumas Donde también fue profesor, actualmente trabaja en el Hotel Pullman de Rosario y hace unos años trabajando en el Hotel Plaza Real de Rosario compartió cocina y su pasión por la gastronomía con Sofía Abello (dedicada a la pastelería) con quien se casó y tuvo dos hijos.

Esta mañana Fm Sonic estuvo en comunicación el ganador del Bocuse d´Or Adrián Albanesi y nos contó “Es como el mundial de fútbol pero de gastronomía, es el evento más importante”

El domingo pasado fue el preseleccionado de Argentina para ir a competir a México, donde se vuelve a hacer una pre selección de chefs para competir la final del mundial en 2021 en Lyon, Francia.

Contando su experiencia en el evento Adrían dijo “Ese día fue tranquilo, estuve practicando durante un mes, tuvimos que presentar la receta primero y ahí nos confirmaban para decirnos si habíamos quedado o no. Dos semanas antes me llamaron para avisarme que había quedado así que esas dos semanas era casi todos los días para entrenar para el domingo llegar tranquilo al día de la final”

“Nos daban la consigna, que era la carne; las patas traseras del cordero, la crépine (la tela que envuelve todos los órganos) y cuatro riñones. A base de eso teníamos que hacer las elaboraciones, dos guarniciones a elección y una tercera guarnición que la teníamos que hacer allá en Buenos Aires”

La propuesta presentada por Albanesi fue roll de cordero envuelto con espinaca, romero, mandarina y espárragos, a su vez cada roll envuelto con una duxelle de champiñones y aparte un domo de estofado de cordero. La guarnición una tarta masa philo, riñones con cebolla, puré de duquesa, pickles de zanahorias y tapioca. La segunda guarnición morcilla frita apanada con cenizas vegetales y calabaza. La tercera guarnición realizada broccolino (que es parecido al brócoli) hecho en puré, la salsa de mandarinas, arándanos y tomillo.

“Según los jurados gané por la elaboración de la carne” Dijo Adrián siendo el campeón nacional y quien va a representar a la Argentina en las próximas instancias disputadas el año que viene posiblemente en México pudiendo ser también en Estados Unidos o en Canadá. “Toman puntaje por sabor, presentación, limpieza, originalidad, hay varios factores que toman en cuenta”.

“Siempre la meta es superarse a uno mismo, si no te gusta o no te querés superar no te dediques a la gastronomía, es una disciplina que requiere de mucho esfuerzo” dijo Adrian Albanesi, el campeón de Bocuse d´Or Argentino.

Fuente Fm Sonic- Oscar Andrés Canavese.