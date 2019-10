Causa de los Cuadernos: la Justicia analiza seis ejemplares presentados que serían los originales escritos por Oscar Centeno

Seis cuadernos están bajo análisis tras ser presentados este miércoles en Comodoro Py en el marco de la causa de corrupción en licitación de la obra pública. Es que la Justicia federal trata de determinar si se tratan de los originales escritos por Oscar Centeno, ex chofer del ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal durante el gobierno kirchnerista, Roberto Baratta.



El material ya quedó en manos del fiscal en la causa, Carlos Stornelli, quien habría constatado la veracidad del material en primera instancia pero que, sin embargo, todavía restarían los peritajes correspondientes.

Los ejemplares fueron presentados por el periodista de La Nación Diego Cabot. Los mismos aparecieron de forma misteriosa, entregados por parte de una persona anónima y en un local ubicado en el barrio porteño de Núñez, a 15 cuadras de la redacción del medio, según informó el propio periodista y luego relató ante el fiscal Stornelli.

El propio Cabot contó en una nota publicada en el medio que no conocía a la persona. "Canoso, de unos 60 años y alrededor de 1.60 de altura, vestido con un saco azul y con una mochila negra, apenas me hizo un comentario sobre el tránsito", describió, prosiguiendo en el relato de cómo recibió efectivamente el material.

"'Me dijeron que te entregue esto'. Sacó una bolsa de papel y me la dio. 'Me tengo que ir porque tengo que regresar al centro', aclaró, sin responder a mis preguntas sobre el contenido de la bolsa y su origen. Tomó su mochila y se fue caminando, presuroso", contó.