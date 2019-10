Caso Alurralde: Imputaron al acusado de presunto femicidio

La Dra. Gioria dio los fundamentos para su detención, pero desmintió que haya asumido su responsabilidad en el hecho.



La audiencia imputativa se realizó hoy al mediodía en los tribunales santafesinos contra el sospechoso de asesinar a Ana María Alurralde, hermana del juez federal de Reconquista que fue hallada muerta este sábado en el norte de la ciudad.

El acusado es D.F., pareja de la mujer asesinada por 20 años, a quien la fiscal Ana Laura Gioria le imputó el delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género. Es decir, lo que se denomina "femicidio".

La funcionaria de la MPA sostuvo que para detener e imputar a esta persona la Fiscalía se valió de "una serie de evidencias" recabadas por la Policía Científica en la vivienda matrimonial, que desmentían el relato del hombre y que daban cuenta de "una escena de violencia dentro del domicilio", aunque el acusado había limpiado y ordenado el lugar.

Asimismo, la letrada fiscal dio detalles de cómo se produjo el hallazgo del automóvil en el que fue encontrada la víctima y de lo que se detectaba "a simple vista" en ese vehículo.

No obstante, Gioria aclaró que no había denuncias previas por violencia contra D.F. y aclaro que él no reconoció el crimen, como se venía diciendo hasta ahora.

La audiencia de medidas cautelares contra el presunto femicida se realizará el miércoles a la mañana, en horario a confirmar.