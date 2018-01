Moto robada en domicilio de calles 36 y 59

César Godoy, el propietario de la motocicleta, dialogó con Cristian Antonioli manifestando la búsqueda y un llamado al 15600175 si la ubican para ser recompensado :

"La moto estaba con su traba correspondiente, donde la dejamos siempre frente al domicilio, me la llevaron a las 3-3 y cuarto de la tarde mas o menos,

Cerca están las cámaras (de seguridad) del señor Biana que se ofreció si queríamos llegar a verla, Nosotros anoche estábamos cenando en el mismo lugar, de repente llegan a golpear las manos y nos dicen 3 chicos, nos dijeron quien había sido, cómo había sido, a dónde la habían llevado.

MI INDIGNACIÓN ES ESA, yo fui, di nombre y apellido, dije donde estaba la moto y quedó todo en la nada.

Nosotros la subimos al facebook para tener alguna información, a esa hora no andaba nadie, nadie vio nada, hacía mucho calor.

Los datos que me dieron anoche son reales (eran 3 menores que andaban cazando pajaritos) porque la llevaron d ahí de enfrente de mi domicilio a unos 50 mts que hay un descampado enfrente de la salita que está ahí. Le hicieron fuerza hasta que cortaron la traba del manubrio, sustrajeron la luz, ahi abajo está el tamborcito de arranque, le hicieron puente y la moto arrancó.

Después que lo puse en las redes sociales, a la noche pasada más de la medianoche también recibi un mensaje de que la moto estaba en Venado en el barrio Jorge Newbery que había entrado ya a las 7 de la tarde la moto ahi y ahi quedó.

Volví a hacer la denuncia, volví a llamar, porque la persona que me llamó me dijo que lo hacía porque a el le pasó exactamente lo mismo que a mi, me decía. Me dio todos los datos y coincidía, esta moto estaba en el barrio.

Yo cada dato que tuve lo presenté a la comisaría local, uno confía en la policía nuestra y fui y le di todos los datos que tenía. LA RESPUESTA FUE "VAMOS A VER QUE PASA". Lo que más me dolió fue cuando me dijeron SI ESTÁ EN VENADO YA NO LA RECUPERAMOS MÁS."

Y recién hace poco, me llamó la señora de Giraudo, que le agradezco un montón también que si quería ver por las cámaras y lo reconocía porque también por ahí pasaron ellos y se veía bien, pero ella no los reconoce. Ya había llamado a la policía local para ver si querían, ella ponía a su disposición las cámaras.

De mi parte quiero agradecer a aquellos que hicieron una cadena para ver si aparecía por ahí, a la gente que ofreció su cámara agradecerle por el apoyo."