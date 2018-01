Tránsito en Villa Cañás

El secretario de gobierno y tránsito de nuestra ciudad dialogó en el aire de Cadena Sonic ampliando sobre trabajos en la zona urbana.

Controles de tránsito en la ciudad

“Un poco comentarte porque planteaban la inquietud el viernes, en cuestiones de controles de tránsito en lugares no habituales o acostumbrados para hacer controles de documentación que estamos trabajando de manera distinta más que nada en los barrios porque hemos recibido reclamo de vecinos que por ahí en los barrios se dan un menor cumplimiento de algunas cuestiones que cuando vienen al centro hay mayor cumplimiento. Vemos gente que por ahí andan con el casco en el brazo y cuando vienen al centro se lo colocan porque se van a encontrar con los inspectores.

Lo que no estábamos haciendo es control de documentación en lugares que no eran habituales, entonces lo que estamos haciendo ahora y está bueno que me des la oportunidad de explicarle a la gente que seguramente se van a encontrar y pedir básicamente el carnet de conducir y el seguro. Esto es una molestia necesaria para tratar de evitar ese incumplimiento.

Lo vamos a estar dando incluso los días de fin de semana en lugares que no eran los habituales para este tipo de controles. Si bien en el centro se siguen haciendo vamos a estar también en lugares que no eran los habituales.

La idea es ir haciendo si se puede todos los días en distintos lugares, pero vamos a estar trabajando en la semana.”

Concientización de uso de casco en ciclomotores

“Vamos a seguir trabajando con el tema de concientización, porque si yo me tomé el trabajo de comprar un casco y lo llevo en el brazo o en vincha que ante el menor siniestro vuela y no te protege, no es para que los inspectores me vean y no me cobren la multa, sino fundamentalmente es porque es un elemento esencial por la vida de uno.

Sin seguro o sin licencia el auto o la moto es remitida al corralón. Por supuesto que si hay situaciones particulares que sean contempladas, si alguien se lo olvidó, va con otro vehículo o hace que se lo alcancen en el control, estando el seguro y la licencia vigente se soluciona, pero también es una molestia estar detenido ahí hasta que eso se solucione.”

Persecuciones policiales

“Cuando se dan persecuciones, se dan desde el punto de vista policial, porque cuando uno va al control la policía no sabe el porqué de esa evasión, ni quien es el que va.

Nos ha pasado que hemos detectado motos acá en controles que después han sido remitidas porque tener orden de captura.

También tenemos los fines de semana con la gente que viene al balneario de otras localidades que por ahí el casco no se exige como acá, donde también tenemos que trabajar eso, ya estamos comunicados con la Agencia de Seguridad Vial por el tema de los controles que se tienen que dar también en la ruta.

Todas las localidad están haciendo esfuerzo para el uso del casco, en mayor o menor medida. Pero Villa Cañás es una de las localidades donde más usa.

Hay otras localidades que han dado un paso más allá y están exigiendo el casco para el acompañante, que es lo que marca el sentido común. Si yo quiero cuidar mi vida también debo cuidar la vida del acompañante.

Lo mismo estamos haciendo con cascos para menores, que estamos facilitando nosotros a veces cuando la gente no los consigue.

Todo lo sancionatorio es importante y el control es esencial también hay que de alguna manera la gente vaya naturalizando el uso del casco para proteger su vida.”

Control de alcoholemia

“Lo que se ha hecho últimamente, es cambiar la modalidad. Hoy en día lo que vemos para la localidad que tenemos nosotros es que muchas veces cuando se hace un control, al tiempo no tenemos suficiente fluidez en el tránsito porque hoy las redes sociales son una herramienta para todas esas cuestiones.

En comodato con la Agencia de Seguridad Vial disponemos de un alcoholímetro totalmente nuevo, homologado que la gente no sabe, un elemento muy costoso. Acá en la zona la Agencia de Seguridad Vial y nosotros somos los que tenemos ese tipo de dispositivo que le da la tranquilidad a la gente que lo que medimos es correcto. Y está correctamente testeado técnicamente ese alcoholímetro.”

Campañas de educación en las instituciones escolares

“Vamos a encarar en este año que entra en los ciclos lectivos con las escuelas, retomar un trabajo de concientización que había sido exitoso con los chicos y haremos hincapié en ese trabajo.

Porque entendemos fundamentalmente que el que tiene un casco, lo lleva en el brazo y no lo coloca es porque no entiende la importancia de ese dispositivo para su seguridad. Si estamos trabajando únicamente por el lado de la multa estamos trabajando mal.”

Situación de puentes “Zumbadores” y "Las Marías”

“No se ha hecho ninguna inauguración oficial. Estamos realizando los trabajos para llegar a la cosecha con esas dos arterias recuperadas. La comunidad sabe lo que hemos vivido con respecto a los fenómenos climáticos y llegar a la cosecha con los dos puentes recuperados es un esfuerzo.

Si bien la provincia técnicamente va a tener que abonar o mandar los fondos para lo que la Municipalidad gastó, ya que tuvo la capacidad y decisión política de invertir un montón de dinero en la recuperación de esos puentes para que ahora con toda la burocracia que eso implica, esos fondos vuelvan a la Municipalidad de parte de la provincia.

Si la Municipalidad no hubiera tenido la decisión y la capacidad para afrontar esto, seguramente los puentes no estarían restituidos para esta cosecha.”