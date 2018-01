Intentaron allanar la sede de Madres de Plaza de Mayo

Una comitiva de diez personas intentó allanar la Casa de las Madres con una orden del juez de feria en lo comercial, Javier Cosentino.



La orden judicial de la autoridad de feria del fuero comercial habilita a los miembros de la sindicatura a "requerir el auxilio de la fuerza pública", "allanar el domicilio" y también a clausurar el inmueble.



Los abogados de la Asociación e integrantes del Instituto de las Madres se pararon frente a la puerta desde temprano para evitar que eso suceda.



"No habilitan la feria ni para un preso que se está muriendo en la comisaria. Ellos pensaban que no nos íbamos a enterar pero acá estamos, encerrados, defendiendo lo que amamos tanto y que construimos con tanto amor para el pueblo", criticó Hebe de Bonafini.



Desde la Asociación denunciaron que se trata de un “acto ilegal”, que sólo se puede explicar “por razones políticas” y que no permitirán el ingreso de las autoridades.



Las madres publicaron en Facebook que no fueron notificadas de la habilitación de la feria ni del operativo que se realizaría, que los faculta para una potencial clausura, mediante el uso de las fuerzas de seguridad.



También publicaron que esto se trata de "un nuevo capítulo del plan de persecución a las Madres". Y explicaron que "habilitaron la feria judicial de manera ilegal y sin fundamento, con intervención del Ejecutivo y sin notificar a las Madres".



"Esto viola manifiestamente las garantías constitucionales", concluyeron.

La orden presentada