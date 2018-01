Grammy 2018: el argentino Pablo Ziegler triunfó en jazz latino

El ex pianista de Piazzolla se llevó el galardón por su disco "Jazz Tango". En diálogo con Clarín, dice que el premio expande a la música argentina por el mundo.

"En un rato voy a brindar con John Mc Laughlin. Él también se llevó un Grammy: en Mejor improvisación de jazz con su guitarra", celebra el argentino Pablo Ziegler, en diálogo con Clarín, con buena señal desde el Madison Square Garden de Nueva York. Pero no sonríe sólo por su amigo legendario: este domingo, en la premiere de la 60° Edición de los Grammy, Ziegler se llevó el premio a Mejor álbum de jazz latino por Jazz Tango.

Lo produjo Kabir Zehgalen y Ziegler, de 73 años, lo ganó con su trío: Héctor Del Curto y Claudio Ragazzi. Un colorario más de una vasta trayectoria en la vanguardia y el clasicismo del tango proyectados a Nueva York: Pablo Ziegler atesora once años como pianista de uno de los quintetos de Astor Piazzolla.

¿Qué sentía desde allá, a eso de las 20.30, una hora antes de que comenzara la ceremonia televisada por TNT y TNT Series? "Estoy en la gloria, realmente. Este Grammy a Jazz Tango posiciona de una manera indudable a la música argentina, y sobre todo al tango, en la gran industria mundial de hoy", cuenta Ziegler.

Ziegler marca algo clave. "Haber sido nominado ya fue algo impresionante. Yo inventé este concepto del jazz tango, y los que tengan la posibilidad de seguir mis pasos podrán divisar este desarrollo. Y haber ganado en la categoría de jazz latino es doblemente importante, porque siempre suelen pesar las producciones de ritmo caribeño. Pensemos que competí con monstruos como Wayner Shorter o Miguel Zenón, que se debe querer morir", bromea.

De pronto, Ziegler piensa en su esposa Masae, que espera adentro del Madison Square Garden. Arranca la gala y la transmisión mundial de los Grammy 2018, y él ya tendrá una de esas preciadas estatuillas doradas bajo el brazo cuando los más famosos artistas del pop, el rap y el R&B se disputen los premios centrales. "Me quedan unos segundos, y luego se viene el festejo con Mc Laughlin y otros grandes amigos. Este Grammy es nuestro, de la Argentina, y les está dejando una puerta abierta a todos".

Un respiro y describió, mientras su esposa Masae lo esperaba en la sala central del Madison Square Garden, palpitando la enorme ceremonia con los galardones más publicitados de la industria musical: "Es claro que este premio va a representarme más trabajo, pero no sólo para mí, también para los músicos más jóvenes que vendrán", le dice a Clarín. Y acentúa: "¿Sabés una cosa? Yo me tenía mucha fe. Aquí en Nueva York me dijeron que gané por que Jazz Tango es un disco de jazz totalmente fuera de lo común. De lo ya visto".