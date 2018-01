Leonardo "pichi" Tardío : Nuevo DT de Independiente

Recorriendo los clubes estuvimos en Barrio Sur, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con "el pichi" para darle la bienvenida y saber un poco más de su forma de entrenamiento y estilo técnico :

"La verdad que estaba esperando esta oportunidad, ya había estado como futbolista y técnico de 4ta.especial, había tenido un buen año donde salimos campeones.

Me gusta mucho, me gusta el club, conozco mucho de los chicos en casi un 60-70% del plantel de primera división estuvo conmigo en las inferiores y lograron el campeonato; estuvieron un año que ascendieron, el año pasado no se dio que descendieron de vuelta de categoría, pero tenemos una buena base para encarar el torneo de la "B" y vamos a tratar de aprovecharlo.

En noviembre, diciembre ya se sentía el rumor de mi ingreso, ya algunas personas se habían acercado a hablar conmigo y estamos diagramando. Apenas me puse en contacto con la comisión pensé ya en armar un cuerpo técnico y decidí incorporar un amigo mío, como un "hermano" Guillermo Calamari que jugamos juntos y es compañero de la escuela. Lo más difícil fue buscar profe porque la idea nuestra era buscar una metodología de trabajo, de no tanto correr y meterle mucha pelota a la pre-temporada. Porque el tema es de que por ahí los jugadores se aburren de correr, no vienen a todas las prácticas, y los chicos están contentos.

Cuando apenas tomamos la dirección técnica hubo 3 o 4 bajas de chicos que se fueron, pero el proyecto nuestro es poder jugar con la mayor cantidad de chicos posibles del club más gente de Cañás que puedan venir de los otros 2 clubes.

Hay otros chicos que no son de acá, pero viven acá, los conocemos, son buena gente y lo importante es que vengan a todas las prácticas. Por ahí traes gente de afuera y los tenes los viernes y como es un plantel que no va a cobrar o van a cobrar la recaudación según lo que le consigan los dirigente, consideramos que sería una falta de respeto traer gente de afuera que sea paga y por ahí el chico que está acá toda la semana entrenando traer uno de afuera puede crear discordia. Así que como ves son todos chicos de acá de Cañás, hay 3 o 4 de afuera pero que están viviendo en Cañás y los puedo tener entrenando toda la semana y hemos armado un plantel bastante competitivo. Porque se han sumado varios pibes buenos y la verdad que estoy muy contento con eso.

Este año en la "B" estoy viendo que se están armando varios técnicos de renombre en otros clubes como los 2 de María Teresa, los de Carmen tienen sus bases, se sumó Chapuy con varios nombres, Chovet siempre es difícil...pero bueno como yo les digo siempre con la base del año pasado y lo que sí es recalcarle que los que vienen de afuera que no es como la "A". En la "B" hay muchos roces, canchas difíciles, árbitros que se complican y hay que mantener la calma, es un grupo joven y vamos a apostar a formar el equipo a un proyecto de 2 o 3 años, pero sin sacar la vista del ascenso.

Mi forma de juego es un 4-4-2, pero tenemos ganas también de implementar un 4-2-3-1, por ahí también cuando el partido y necesitamos buscar los puntos jugar con 3 defensores, pero eso lleva mucho tiempo de trabajo y tenemos 2 o 3 meses para implementarlo.

Recién estamos arrancando la pre-temporada con semanas de adaptación, después empezará lo fuerte de la pre-temporada e iremos metiendo prácticas con la pelota y viendo cómo podemos armar el equipo.

El profe Orellano es entrenador de arqueros y preparador físico, los chicos están muy contentos de cómo esta trabajando y eso es bueno porque los mantiene entretenido y es válido para que no falten a las prácticas.

Nosotros estaremos también dirigiendo la 4ta. junto a Guillermo.

El mensaje al hincha del rojo es que acompañen este equipo, que se sumen al proyecto, que si bien no tenemos tantos refuerzos estrellas, pero por lo menos van a seguir a los chicos que son del Club."