"Afiliaciones compulsivas": 34 mil docentes bonaerenses aparecen anotados en más de un gremio

SUTEBA forma parte del Frente de Unidad Docente (FUD) bonaerense, que también integran AMET, FEB, SADOP y UDOCBA. Para Torre, se trató de una "práctica desleal" por parte del gobierno. "Los docentes no somos tontos, no hace falta que nos digan a qué gremios pertenecemos porque eso está en el recibo de sueldo. Sabemos cómo nos afiliamos y también qué tenemos que hacer para desafiliarnos. No necesitamos un instructivo que nos explique", reclamó.