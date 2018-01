Emiliano "Cobrita" Dominguez : Desafío mundial

El púgil de Teodelina representó muy bien su localidad, la provincia y su país ante un título de cinturón mundial.

Mohamed Mimoune, el boxeador francés que hizo las veces de local ante nuestro conocido "cobrita" obtuvo el título que estaba en juego por el campeonato Súper Ligero IBO.

El fallo de las tarjetas terminaron siendo según el jurado en forma unánime : 117-108 , 113-112 , 116-109

Esto contaba en exclusiva al grupo periodístico de Canavese Hnos. :

"Contento, estoy feliz, no he podido lograr la pelea ganar, pero bueno, deje todo, podía haber dado un poco más, fue todo nuevo para mi, fui muy bien preparado físicamente, sabía lo que iba a ver allá, me imaginaba. La pelea fue linda, de 12 round buenos, me gustaron, las estuve viendo ahora por you tube, podría haber logrado unos untos más, estuve cerca de lograrlo y no voy a bajar los brazos.

Lo que me ha molestado es los 2 puntos que me ha descontado el árbitro, que no fueron para descontarlos, uno fue por caída que me tropiezo y otro por yo agacharme que no valia la pena.

A mi se me escapa la pelea porque lo conecto en el primer round apenas salimos, lo enganché bien y lo tumbe. Se levantó bien el boxeador, estaba bien físicamente.

Cuando llegué a Francia fue todo lindo para mi, no tengo experiencia en eso, fue mi primera vez, lo disfruté y me gusta porque uno busca eso.

A partir del 5to-6to round me faltó un poco de fuerza, como fue mi primera vez quise disfrutar todo, estaba algo cansado y eso me pasó factura.

El francés es un excelente boxeador, peo no me hacía daño, me faltó un poco de fuerza y de potencia.

Mi equipo bien, muy contentos y les pasó lo que que a mi me pasó en el viaje.

Ahora tengo ya candidatos al campeonato argentino y campeonato sudamericano.

Por el argentino tengo un boxeador rosarino que tiene el título argentino ya lo pelié y le gané por nock out,

Y por el título sudamericano es un chico de San Luis que hace poco lo ganó a Godoy. Tengo que hablar con mi promotor que es Mario y si se puede tendremos otra chance, estamos con buen papel y te llaman.

La revancha la tengo, iría de vuelta para allá pero yendo más días allá.

Quiero agradecer a toda la gente de acá de la zona, Teodelina, Cañás, Isabel, Venado, toda la gente que siempre a mi me apoyó. Muchas gracias a ustedes, a la gente de Cañás que ando siempre por ahí porque tengo familiares, muchas gracias como siempre. A la gente de Teodelina por recibirme y darme ese aprecio espectacular y muchas gracias."

