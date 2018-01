Balance y noticias de la Cooperativa Eléctrica de Villa Cañás

La gerente de la Cooperativa Eléctrica, María Rosa Chiapuzzi brinda una nota exclusiva al medio para ofrecer información de los distintos servicios que brinda a la ciudad COEVICAL y la buena noticia del otorgamiento dado por el Ministerio de Producción.

COEVICAL recibió del ministerio de la producción de Santa Fe, el sello 100% cooperativo, donde certifica que la cooperativa cumple con los lineamientos del cooperativismo.

“Es una certificación, porque nosotros todos los años tenemos que cumplir con diversos requisitos para que nos otorguen el sello de 100% cooperativo.

Esto tiene mucha importancia, tener esta certificación porque cuando debemos hacer un trámite a nivel nacional o a nivel provincial con el Ministerio de la Producción para conseguir algún subsidio.

Nosotros por ejemplo una de las cosas que se cumplen es que el personal tenga cursos de capacitación.

Es normal que se mande gente también del consejo que hemos mandado a Buenos Aires a través de lazos cooperativos, todo esto se hace a través del cooperativismo.

Se está presente en la sociedad, nosotros estamos, porque a un colegio por ejemplo nosotros le estamos dando la leche que consumen durante el mes. A otro somos patrocinadores de las Olimpíadas de Matemáticas, estamos presentes en la educación.

En el mes de octubre (del año pasado) por ejemplo por ser el mes de la mujer organizamos a través de GEMED una charla con médicos de la localidad, con muy buena concurrencia de señoras donde la charla estuvo muy pensante. Esta es la idea nuestra de estar cada vez más presente. Ahora tenemos proyectado para este año en el mes de marzo, hacer otra charla con una señora que viene de Buenos Aires.

Nosotros con eso cumplimentamos, a parte de tener un servicio de re distribución de energía se prestan estas colaboraciones en víspera a las entidades que tiene la sociedad.

Nosotros es raro que salgamos a la sociedad a sacar una foto porque entregamos la leche mensual a una escuela…este año vamos a empezar también a cambiar la manera de comunicar, porque se hacen varias cosas y nos interesa hacer una conferencia de prensa, buscando la vuelta, invitar a los medios gráficos, las redes sociales donde podamos publicar todo lo que hace la cooperativa para no evitar después malos entendidos o malos comentarios que se hacen en redes sociales que yo no puedo ir en contra de las mismas, que alteran a la sociedad y que muchas veces uno no puede estar respondiendo las barbaridades que ponen porque a veces no se saben las cosas, alguien tira una noticia para dar y todo el mundo opina sobre algo que no existe en realidad.

A parte de eso la Cooperativa siempre está presente, siempre está trabajando continuamente, siempre está haciendo proyectos.”

Impresión de recibos a cargo del usuario

“Este mes se hizo una prueba por ejemplo de que en la página de la cooperativa todos los usuarios pueden bajarse la factura de la energía. Tu clave de usuario va a ser el número de abonado que tiene la factura y cada persona que entra a la página puede imprimirse el recibo de energía.

Esto se hace para que en un futuro el usuario no tenga inconvenientes de bajar la factura, puede hacer un mail a la cooperativa o llamar por teléfono y nosotros ya no emitimos esa factura. Esto va a achicar la impresión de los recibos, prácticamente un 80% ya está utilizando las redes sociales, sabe cómo pagar sus impuestos, tienen la manera de hacerlo y lo que nosotros vamos a evitar con esto, porque no todo el mundo tiene un espacio donde se pueda dejar la documentación, a veces hay que doblarla en un tejido, a veces hay que dejarlo por debajo de la puerta y nosotros a veces muchos recibos se tienen que volver a reimprimir porque la persona que lo dejó al usuario mo tuvo un lugar físico donde pueda dejar el recibo.”

Consumo de energía y cortes

“El consumo es alto desde el invierno, porque uno puede tener el frío-calor, los aire acondicionado, en invierno va a tener consumos mayores a lo que fue el verano anterior.

Lo que si tenemos que tener en cuenta que también tenemos que hacer publicaciones a través de la página y demás en cómo utilizarlo.

A veces las personas te dicen “y bueno, si lo compré es para usarlo” pero somos consiente que no hay energía en el país. Nuestro proveedor es la EPE, y si le bajan la energía es lógico que distribuye menos energía a todos sus abonados. Los días pico de mucho calor, donde hay que tener presente y decir bueno tengo 3 aires acondicionados, tengo 2 porque estoy en este lugar y en el otro está mi hijo, bueno entonces que venga para acá como para decir, no prendemos todos al mismo tiempo.

Es difícil, pero lamentablemente surge esto, que no tenemos la cantidad de tensión necesaria para poder brindar un buen servicio.

Este año tenemos un proyecto que estamos cerrando con los chicos de red, con los ingenieros como para refuerzos en distintos lugares.

Todo este tiempo que hubo cortes de energía, donde fueron muchas horas de cortes, quiero que quede claro que no es problema de la cooperativa. Por las altas temperaturas donde hay lugares donde cables son de la EPE son finos y por el gran calor que pasó el cable se prende fuego con la temperatura ambiente y dónde fue, en un lugar de laguna, por lo tanto tuvieron que trabajar.

En algunos tramos por ejemplo de Villa Cañás que es de la EPE, ahí fue COEVICAL como hace siempre de apoyo. Ahí me dolió mucho cuando en las redes sociales alguien dijo “que por fin vinieron gente de la EPE a ayudar a COEVICAL” cuando fue al revés. Esas son las cosas que no tienen que pasar, primero averigüen y después salgan a decir lo que quieran pero sobre una base real, no sobre una mentira.

Otra cosa que te dicen “Venado Tuerto tiene luz” pero son distintas líneas, esas son las cosas que hay que entender, no decir que “ustedes nos mienten porque por el corte de ustedes le echan la culpa a la EPE, nada que ver. La línea de Santa Isabel es la que está junta con Teodelina, nada que ver con Villa Cañás. Ese día que se cortó la luz, se cortó en Santa Isabel, en Villa Cañás y en Teodelina, incluso nosotros tuvimos más tiempo, porque cuando solucionan el problema acá de la línea de la EPE que fue el transformador de acá. Isabel también tenía un desperfecto que descubren después, por lo tanto se volvió a cortar.”

Tendido de fibra óptica

“Estamos haciendo el tendido, se hizo en calle 55, hasta la 64 o un poquito más; se va a probar en distintos domicilios donde nosotros vamos a hablar con los abonados, se hará la prueba para ver si funciona como nosotros queremos y después se va a seguir haciendo todo el tendido y se va a llegar al domicilio con la fibra.

Todo un esfuerzo para mejorar la situación y poder dar muchas mejoras al sistema de la energía eléctrica. Venado Tuerto hizo un arreglo en una sub-estación de ellos donde en estos momentos no tenemos problemas de baja tensión.”

Servicio de GEMED

“Desde el 2015 que estamos tratando de obtener desde el Ministerio de Salud una ayuda económica por parte de la provincia, un reconocimiento a la tarea que hace GEMED.

Desde el año pasado estamos haciendo una campaña, para seguir prestando el servicio que tenemos, que es excelente y no existe en ningún lugar; porque nosotros no atendemos a nuestros abonados, al asociado, atendemos a toda la ciudad. Cada vez que sale bomberos por ejemplo GEMED está. Pero cuando hay algún accidente menor donde bomberos no interviene, también está GEMED…se descompone una persona en una institución GEMED está, hay un accidente en la vía pública, se cae de la bicicleta, se golpeó, está GEMED, se cae una señora, está GEMED. Nosotros estamos siempre, nunca preguntamos si es socio o no socio o si tiene la cuota al día o no la tiene al día. Por lo tanto eso la población lo tiene que reconocer.

Cómo lo tiene que reconocer ? Que en cada domicilio haya uno o dos socios, porque nosotros al costo fijo lo tenemos todo el año porque tenemos las ambulancias que son todas UTI (Unidad de Terapia Intensiva), tenemos médicos, tenemos chofer y tenemos enfermeros. Y los que son pasivos atienden con emergencias que tienen que ir con médicos a un nosocomio de otra ciudad.

Por eso el costo fijo es muy elevado, porque la mayoría que hace :

“Y total yo no lo utilizo, pago cuando lo necesite y pago lo que corresponde.” No es así, porque nosotros para seguir manteniendo esto seguimos insistiendo a la provincia para que nos reconozcan la atención que hacemos en la vía pública para tener un ingreso.

Entonces queremos que la población reconozca, no queremos llegar a tomar la decisión de decir que diga la población que es lo que quieren hacer con GEMED.

Nosotros estamos haciendo una campaña donde la persona que vos atendes, que no es abonado, que no es socio, por ejemplo tiene que pagar $2200 el viaje a Venado Tuerto. Si se hace socio ese costo no lo paga con la condición de que no se puede dar de baja durante un año. No le cobramos eso pero necesitamos que colaboren. Y a parte las 3 primeras cuotas tienen el 50% de bonificación.

Por eso se pide continuamente que la gente piense qué pasaría si GEMED no está.”