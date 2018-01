Precauciones por golpe de calor y afecciones

El Doctor Garavano dialogó en la mañana de Cadena Sonic sobre los cuidados que se deben tener en esta época del año, especialmente grupos de riesgos, con cuadros contagiosos, de fiebre, digestivos en adultos y niños :

“La verdad que es una realidad. En concreto gastroenteritis agudas con fiebre fundamentalmente infecciosas hemos visto bastante, al menos yo en mi práctica profesional tanto del hospital como en la actividad privada, se ven bastante casos, pacientes con vómitos, diarrea aguda, fiebre…generalmente vienen por alguna comida que no está en buen estado o bien comidas con exceso de calorías de algún ingrediente en esta época del año.”

Los síntomas son independientes al golpe de calor

Cuando la temperatura corporal rebasa los 40° C.​ En la hipertermia el punto de ajuste hipotalámico no cambia, pero la temperatura corporal sube superando los mecanismos de regulación de temperatura. Como consecuencia de esto se produce el llamado golpe de calor.

"El golpe de calor dentro del síntoma que expresa pueden generar vómitos y diarreas. Pero la mayoría de los cuadros uno ve que son más de origen digestivo.

El golpe de calor existe, está bueno que se informe para tomas las precauciones, pero no es algo tan frecuente como el resto de las enfermedades.

Se debe tener cuidado en la exposición al sol en horarios picos, tratar de dejar las actividades que uno tiene que hacer en horarios que no hace tanto calor. Tomar abundante líquido fresco, comer una alimentación fundamentalmente en base a frutas, verduras, no alimentos tan calóricos que son más bien para otra época de más frío.”

Prevención de cuadros febriles y digestivos de niños

“La época del año y el uso de las piletas o natatorios, los balnearios, eso favorece porque sobre todo los chicos tragan agua de las piletas, a veces n son tan cuidadosos con los alimentos que consumen. Se deben asegurar que los chicos coman comidas frescas, que no tengas acceso a comidas que hayan quedado viejas, líquidos no tan azucarados, fundamentalmente el agua o algún jugo frutal pero evitando la ingesta excesiva de gaseosas y recomendarle a los chicos que cuando usan la pileta no traguen esa agua que habitualmente los chicos lo hacen involuntariamente.”

Atención en el Hospital SAMCO de nuestra ciudad

“Funciona normalmente contando con consultorios de adultos, de niños en pediatría, la vacunación está funcionando también a pleno, sobre todo con la aplicación de las famosas vacunas de la fiebre amarilla, para la gente que se va de viaje al exterior, en especial para Cataratas y sobre todo para Brasil.”