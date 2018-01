Todo lo que dijo el Papa a los periodistas en el vuelo de regreso a Roma

"Pido excusas si herí a las víctimas de abusos con mis palabras sobre el caso Barros", dijo el Papa Francisco a los periodistas en el vuelo de regreso a a Roma tras su gira por Chile y Perú.

Respondiendo a las preguntas de los periodistas, reconoce haberse equivocado al expresarse sobre el caso del obispo Juan Barros, el obispo chileno de Osorno repudiado por parte de fieles su diócesis que consideran que conocía de los abusos sexuales cometidos por su superior, el padre Fernando Karadima, y que él lo haya encubierto.

En Iquique, el Pontífice respondió a un periodista chileno diciéndole que "estaba dispuesto a evaluar pruebas sobre Barros si le fueron presentadas" y consideró que "eran calumnias las acusaciones hechas hasta ahora sobre el obispo". Esas palabras provocaron una fuerte reacción de parte de las víctimas de abusos en Chile.

Francisco arrancó su conferencia de prensa definiendo su gira como "pasteurizada" porque pasó "del frío del sur de Chile al calor del norte peruano". Lo que pareció una indirecta al respaldo popular que tuvo en uno y otro país.

A continuación la conferencia de prensa:

​​"Me traicionó usar una palabra..."

- Usted, en el primer día en Chile lanzó un mensaje duro contra los abusos sobre menores, pero después hizo aquella declaración sobre el obispo Barros hablando de calumnias. ¿No le cree a las víctimas o le cree a Barros?

- "En Chile hablé dos veces sobre los abusos. Delante del pueblo y en la catedral, con los sacerdotes. Sigo con la tolerancia ceroiniciada por Benedicto XVI. En cinco años no he firmado ni un solo pedido de gracia. Si la segunda instancia judicial confirma la primera, la única vía de escape es pedirle al Papa la gracia. En mis años de pontificado he recibido unos 25 pedidos y no he firmado ni uno. En cuanto al caso Barros lo hice estudiar, investigar. Sinceramente no hay evidencias de culpabilidad.Quiero que haya evidencias para cambiar mi posición. En Iquique, cuando me han preguntado del caso, dije que cuando tuviera una prueba contra él iba a hablar. Me traicionó usar la palabra 'prueba'. Debí hablar de 'evidencias'. Sé que mucha gente abusada no puede tener pruebas. No las tiene y no puede tenerlas, o si las posee tiene vergüenza. El drama de los abusados es tremendo. Me sucedió de haber encontrado una mujer abusada, hace 40 años, casada y con tres hijos. No recibía la comunión porque en la mano del cura veía la mano del abusador. En el caso de Barros estudié y volvía a estudiar todo, pero no hay evidencias para condenarlo. Y si condenara a alguien sin evidencias o sin certezas morales cometería un delito de mal juicio".

- Fue publicada una carta suya a los obispos chilenos en las cuales hablaba de la posibilidad que Barros se tomara un año sabático.

- "Debo explicar aquella carta porque cierra un caso que lleva diez o doce meses. Cuando explotó el escándalo Karadima se comenzó a ver cuantos sacerdotes formados por él habían sido abusados o habían sido abusadores. En Chile hay tres obispos que Karadima manó en seminario. Alguien de la Conferencia Episcopal sugirió que renunciaran, se tomaran un año sabático para hacer pasar la tempestad. Son obispos buenos, como Barros que tenía veinte años trayectoria y estaba por terminar su mandato de ordinario militar. Se decía de pedirles las renuncias. Él vino a Roma con la renuncia y yo le dije que no. Porque esto significaba admitir una culpabilidad previa. Después, cuando fue nombrado obispo de Osorno, surgió este movimiento de protesta. Otra vez me presentó la renuncia y le dije que no. Lo seguí investigando, pero no surgieron evidencias. No puedo condenarlo, no hay evidencias, y estoy convencido que soy inocente".

"Pido excusas si herí a muchos..."

- ¿Y en cuanto a la reacción de las víctimas por sus declaraciones?"

- "Sobre aquello que sienten los abusados debo pedir excusas. La palabra 'prueba' hirió a muchos de ellos. Dicen ¿debo también ir a buscar una certificación? Pido excusas a ellos si los he herido sin darme cuenta, lo hice sin quererlo. Y me provoca mucho dolor porque yo los recibo. En Chile tuve dos encuentros públicos con ellos y hay otros que no se dan a conocer a la prensa. En cada viaje siempre hay alguna posibilidad de encontrar a las víctimas. Se publicó por ejemplo el encuentro con ellos en Filadelfia, pero en otros casos no se dan a conocer a los periodistas. Sentir que el Papa les dice 'tráiganme una carta con las pruebas' es un cachetazo. Me doy cuenta que mi expresión no fue feliz y lo entiendo. Como escribe Pedro en una de sus cartas: 'que el incendio sea aliviado'. Es eso que lo puedo decir con sinceridad".

- ¿Para usted, el testimonio de las víctimas no son evidencias?"

- "El testimonio de la víctima siempre es una evidencia. En el caso de Barros no hay evidencias de abusos".

- Pero la acusación no es de abuso sino de haber encubierto abusos.

- "Incluso sobre esto no hay evidencias. Tengo el corazón abierto para recibirlas".

- ¿Cómo reaccionó a las declaraciones del cardenal O’Malley, que dijo que sus palabras sobre las "calumnias" a Barros fueron fuente de dolor para las víctimas?

- "O’Malley dijo que el el Papa siempre usó la 'tolerancia cero'. Después está esa expresión no feliz, dije calumnia para decir de alguno que afirma cualquier cosa con insistencia sin tener evidencias. Si digo 'usted ha robado' y en realidad usted no ha robado, lo estoy calumniando porque no tengo evidencias. Fue una expresión infeliz. Pero yo no escuché a ninguna víctima de Barros. No vinieron a verme, no se presentaron, no dieron evidencias en un juicio. Todo ha quedado en el aire, Es verdad que Barros estaba en el grupo de jóvenes de Karadima. Pero debemos ser claros: si se acusa con insistencia sin pruebas esto es calumnia. Pero si arriba una persona y me da las evidencias, seré el primero en escucharlas. La declaración de O’Malley fue muy justa. Le dí las gracias. Habló del dolor de las víctimas en general".

- Los miembros de la Comisión vaticana para la tutela de los menores han terminado su mandato. ¿Es un signo que no se trata de una prioridad?"

- "La Comisión fue nombrada por tres años. Una vez terminado el período se estudió una nueva comisión. La decisión fue de renovar una parte y de nombrar nuevos miembros. Antes del inicio de este viaje arribó la lista definitiva con los nombres y ahora se sigue el trámite normal de la Curia. De las personas nuevas se estudia el currículum y había dos observaciones que tenían que aclararse. Pero no piensen que no lo hacemos. Llevan los tiempos normales".

"La gente no paga para verme..."

- ¿Cómo responde a los que dicen que su visita a Chile fue un fracaso por la poca gente que era y el hecho que la Iglesia está más dividida que antes?

- "Es la primera vez que lo siento decir. Estoy contento del viaje a Chile, no me esperaba tanta gente en las calles, y está gente no fue pagada para venir".

​​"La corrupción en la Iglesia existe..."

- En Perú la clase política ha defraudado al pueblo con actos de corrupción y con indultos negociados (en referencia al indulto concedido del actual presidente al ex presidente Alberto Fujimori) ¿qué cosa piensa?

- Sé que en algunos países de Europa la corrupción existe. En América Latina hay tantos casos. Se habla mucho del caso Odebrecht (que envuelve también al presidente peruano Paolo Kuczynski, ndr), pero esto es sólo un ejemplo de la lista. El origen de la corrupción es el pecado original que te lleva a esto. Había escrito un pequeño libro cuyo mensaje era: pecadores sí, corruptos no. Todos somos pecadores. Cuando cometemos un pecado nos damos cuenta del mal y pedimos perdón. El pecado no me da miedo, pero la corrupción sí, porque envicia el alma y el cuerpo. El corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás. La corrupción es la destrucción de la persona humana. El político tiene mucho poder, pero incluso el empresario que paga la mitad de lo debido a sus obreros es un corrupto. Un ama de casa que está convencida de poder hacer trabajar como una esclava a su empleada doméstica, le paga poco o la trata mal, es una corrupta. Una vez hablé con un joven empresario de 30 años que trataba el personal doméstico de manera poco noble, el mismo me lo dijo. Le dije: ¡es un pecado! Y él me respondió: 'no hagamos un parangón entre esa gente y yo. Esas personas están para hacer esa tarea'. Y qué decir de aquellos que explotan sexualmente a las personas o hacen dinero con el trabajo esclavo. Ellos también son corruptos".

- También en la Iglesia hay corrupción. Pensemos el caso de Sodalicio (movimiento laico fundado en Perù de Luis Figari, ahora reconocido como culpable de abusos, ndr).

- "Sí, en la Iglesia hay corrupción. En la historia de la Iglesia siempre ha habido casos. El fundador de Sodalicio fue denunciado no sólo por abusos sexuales sino también por manipulación de las conciencias. El proceso fue hecho por la Santa Sede y se dio una condena. Ese hombre ahora vive sólo, asistido por una persona. Se declaró inocente e hizo apelación a la Signatura Apostólica, que es la Suprema Corte de Justicia de la Santa Sede. Pero este proceso sirvió para que otras víctimas hicieran la denuncia en sede civil y eclesiástica. Salieron a la luz cosas más graves. Creo que la situación del fundador (Figari, ndr) es muy desfavorable. Pero no era solo él el problema. Había otras cosas no claras, de naturaleza económica. El Sodalicio hoy está intervenido. Es un caso similar a los Legionarios de México que ya fue resuelto. Benedicto no toleraba estas cosas y yo aprendía de él a no tolerarlas".

​"Algunos dicen que estoy loco haciendo estas cosas..."

- Después del matrimonio en vuelo del asistente de a bordo y la azafata, ¿que le diría a los curas que se encuentran frente a novios que se quieren casar sobre aviones o barcos?

- "¿Usted se imagina matrimonios en cruceros? Uno de ustedes me dijo que yo estaba loco haciendo estas cosas. Pero fue un hecho simple. El señor (Carlos Ciuffardi, ndr) había participado del vuelo del día anterior. Ella (Paula Podest, ndr) no estaba a bordo. Él me habló. Fue una bella charla. El día después estaban los dos a bordo y cuando nos sacamos la foto me dijeron que estaban casados por civil y que ocho años atrás habían decidido casarse por iglesia pero que la parroquia se derrumbó tras un terremoto la noche anterior al casamiento. Después posponían todos los días el casamiento y la vida continuó. Llegó una hija, después otra. Les hice varias preguntas y comprobé que habían hecho el curso pre matrimonial. Consideré que estaban preparados. Los sacramentos son para todos los hombres y las condiciones estaban claras. ¿Porqué no hacer lo que se puede hacer? Esperar al mañana a lo mejor hubiera significado esperar otros diez años. Ambos estaban preparados delante del Señor con el sacramento de la penitencia. Escuché que les dijeron a algunos de ustedes de sus intenciones. No sé si es real. Debemos decirles entonces a los curas que el Papa les preguntó todo y era una situación regular".

- Usted en la Amazonia habló de "perversiones" de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta al ser humano. ¿Cree que hay un ambientalismo que está en contra del ser humano?

- "Sí, creo que sí. El caso específico al que me refería estaba centrado en aquella zona del Amazonas. Para proteger la forestación algunas tribus fueron expulsadas de allí. Esas tribus quedaron fuera del progreso real".

- Uno de los objetivos de la Iglesia es luchar contra la pobreza. En Chile se bajó la tasa de pobreza del 40% al 11% y es el resultado de una política liberal. ¿Es bueno el liberalismo?

- "Debemos estudiar bien los casos de las políticas liberales. Algunos países en América Latina han tenido políticas liberales que los han llevado a las más grandes pobrezas. No sabría que responder, pero en general, una política liberal que no contenga a todo el pueblo es selectiva y lleva para abajo. El caso de Chile no lo conozco, pero en otros países la cosa los lleva para abajo".

- Se dio a conocer una noticia sobre el cardenal Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga. El mismo habría tomado dinero de la Universidad Católica de Honduras. ¿Que piensa de esto?

- "El cardenal Maradiaga ha hecho una declaración sobre esto en televisión y yo repito lo que él dijo".

"Custodien esta riqueza que tienen..."

- ¿Que se lleva de este viaje en Perú?

- "Me impresionaron muchas cosas. Principalmente la imagen de un pueblo creyente que atravesó y atraviesa muchas dificultades pero tiene una fe impresionante. Un pueblo que ha expresado su alegría y su fe. Es una tierra llena de santos. Es el pueblo latinoamericano con la mayor cantidad de ellos. Me llevo de Perú una impresión de alegría, de fe, de esperanza y sobre todo ¡he visto muchos niños! La misma imagen que vi en Filipinas y en Colombia. Padres y madres que levantan sus hijos. Esto habla de futuro, habla de esperanza. Custodien esa riqueza".