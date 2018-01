Lifschitz: “No estoy pensando en una alianza con el peronismo”

De cara a una convocatoria de las fuerzas que componen el Frente Progresista, el Miguel Lifschitz afirmó esta mañana que la idea es “reunificar nuestro espacio político y convocar también a nuevos dirigentes jóvenes de la sociedad civil, referentes de organizaciones empresarias, gremiales, de la cultura. Es el objetivo del acto que teníamos previsto para diciembre y que vamos a desarrollar en febrero”.

En declaraciones a Aire de Santa Fe, el gobernador apuntó que la intención es “fortalecer y el propio espacio de representación, aquel que tiene que ver con nuestra historia política en la provincia –argumentó–, con las expectativas que hemos generado siempre en los santafesinos de un cambio respecto del peronismo que gobernó durante 24 años, queremos consolidarlo, no queremos volver al pasado”, planteó.

Desde ese horizonte, el jefe de la Casa Gris no descartó “pensar en dirigentes políticos de otros partidos que puedan tener interés, que puedan coincidir con nosotros. Pero no estoy pensando en una alianza con el peronismo”, aseveró. “Tengo un gran respeto y mucho diálogo, pero no veo viable un esquema de esas características. Y tampoco veo viable pensar un Frente contra Cambiemos”, añadió.

En esa línea, consideró que “las polarizaciones, el blanco y negro en la política argentina no nos lleva a ningún lado. Tenemos que buscar una proyecto superador –opinó–, más de síntesis, más de unión de los santafesinos que estar pensando en oponernos a uno u otro”.

Lifischitz, en ese orden, también adelantó que durante el mes próximo se retomarán los temas legislativos y los temas políticos. “2018 va a ser un año muy intenso –definió– porque tenemos prevista una gestión de trabajo en cada ministerio muy proactiva, de mucha presencia, de mucha iniciativa, de mucha obra. Queremos que 2018 sea una consolidación de la impronta de nuestra gestión en los dos primeros años. Tenemos mucho trabajo en cada una de las áreas del gobierno”. Así también, expresó que en paralelo se trabajará en torno a “los temas que tienen que ver con el futuro de Santa Fe, los temas de reforma política, de reforma del Estado y de reforma constitucional que van a seguir en la agenda de nuestra gestión”, concluyó.