El arco "del tren" ya tiene dueño

Elias Oro, quien fue protagonista del ascenso de Peñarol ya se está entrenando en Sportsman :

"Agradecido por esta oportunidad que me da el Club, entrenando a full. El 2017 fue un año muy lindo, lograr un ascenso no es fácil. En lo personal tuve un lesión que me dejó afuera, pero siempre apoyando el grupo que me tocó.

Yo siempre tuve muchos amigos acá que jugaron y siempre me aconsejaron que el club era una muy buena institución. En lo futbolístico y extra futbolístico también, como venía tito, un amigo ya de algunos años, ascendimos juntos y ya tengo una parte que es muy importante también para que yo venga.

Estuve hablando con Carlos (el técnico), me manifestó como quería que sea, y sumo las condiciones. Juego bien con los pies, se puede salir jugando de abajo, así que ojalá tenga un buen año.

La Copa Ciudad me gusta, yo no pude estar en el clásico (de Firmat) el año pasado porque estábamos en la B, pero esperamos que se haga la segunda fecha y la Copa Ciudad va a ser mas o menos para movernos, pero creo que lo mejor va a ser la segunda fecha.

Este año vamos a enfrentar a Peñarol, va a ser un partido duro porque el equipo que tiene Marcelo se está armando, eje muchos amigos ahí así que va a ser un buen partido para mi.

A los hinchas de Peñarol nada más que agradecerles por el apoyo que me dieron durante los años que estuve y al hincha de Sportsman que nos apoye en todo momento como lo vienen haciendo en estos años que vamos a tratar de hacer nosotros en la cancha lo mejor que podamos."