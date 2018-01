Vassalli: 51 trabajadores aceptaron el retiro voluntario

“Ayer hubo un acuerdo verbal entre la empresa y los trabajadores que fueron despedidos, quienes decidieron tomar el acuerdo que se dio el viernes a última hora. La gran mayoría de manera grupal decidieron agarra el retiro y no ir a un conflicto gremial y arrastrar a los compañeros que quedaron en planta”, expresó el secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero.

El sindicalista explicó que los operarios acordaron “un 75 por ciento de indemnizaciones a pagar en dos chequees, uno el 15 de febrero y otro el 15 de abril, más 5 mil pesos que pone la Provincia y el plan de reconvención laboral”.

“La negociación se debilitó porque algunos compañeros fueron arreglando por su cuenta, los números se fueron achicando y tuvimos que buscar una solución rápida para que no se debilitara cada vez mas la negociación que se estaba llevando adelante”, agregó.

Por otra parte, Romero, contó que en la audiencia que se concretará mañana entre operarios y directivos de Vassalli en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, se va a ultimar un preventivo de crisis, que entre otras cosas, determinará que la empresa no va a poder concretar más despidos hasta el 31 de diciembre de 2018.

Sobre el encuentro que se producirá mañana, Romero prevé que “va a ser más tranquilo porque hay un acuerdo verbal previo”. “Vamos a limar algunas cuestiones, pero con una decisión prácticamente tomada”, añadió.

Asimismo, el secretario general de la UOM Firmat consideró importante reunirse con las autoridades municipales para armar un plan de contingencia que ampare a los nuevos desempleados de la ciudad.

“Cuando esto se arrancó había una empresa decidida a despedir, primero eran 150 compañeros y hoy estamos hablando de 50. Veo a otras empresas vecinas donde hay 100, 200, 500 despidos, y varios cierres de fábricas en un contexto muy difícil, sabíamos que esto podía llegar a ser, creo que hicimos lo que pudimos y con el acompañamiento de la gente logramos la conciliación obligatoria para arreglar estas cuestiones”, manifestó Diego Romero.