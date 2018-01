Daniel Adami : Nuevo técnico temporada 2018 de Studebaker

El conocido ex futbolista del verde tomará la conducción de la primera división, tras el retiro de Gerardo Mancini.

Nos acercamos junto al equipo periodístico de Canavese Hnos en el comienzo de la temporada futbolera y dialogamos a través del micrófono de José Juarez :

"Acá estamos en un lindo desafío esperanzados de que nos vaya bien.

Mi decisión (de incorporación como técnico) no fue para nada difícil, ya había tenido una posibilidad en el 2015, por cuestiones mías personales la decisión fue no venir. En esta caso cuando me llamaron yo estaba ansioso de tener la posibilidad y de estar en una Liga que me gusta, que la he jugado más que dirigido y ahora estamos en una nueva experiencia y en el caso mio como entrenador va a ser el primer año en un club que viene haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo y ojalá estemos a la altura del club tanto sea mi cuerpo técnico como el grupo de jugadores de este año.

Como técnico estuve trabajando en la zona mía, en mi Liga estuve 3 años, después estuve con algunas tratativas por otros equipos pero cuando surgió lo de Studebaker sinceramente me interesaba, en algún momento tenía la sensación que iba a regresar al Club y ahora estamos con este desafío recién iniciándonos en la pre temporada pero veremos con el paso del tiempo si podemos sobre todo conformar un equipo.

La idea es ser protagonistas, ir a cada partido con la opción de obtener un buen resultado tanto sea en casa como afuera. Obviamente el rival juega y a veces lo que uno planifica no se lleva a cabo, pero la idea general es de un Studebaker protagonista y que va a salir en todas las canchas y en cualquier condición a intentarlo hacerlo por lo mismo de la misma manera.

Los nombres (por las incorporaciones que tiene el equipo) siempre es bueno tenerlos pero no te garantiza nada. Sabemos que hay en algunas posiciones jugadores de jerarquía sobre todo en experiencia. También conozco mucho el club y hay valores jóvenes de la institución y de la zona que han sido citado para este año porque yo les tengo mucha fe, mucha confianza. Se que en lo largo del año la Liga de Venado es muy dura, necesitas de 23-24 jugadores y esa es un poco la idea viendo con el paso del tiempo si lo podemos lograr.

Lo único que nos faltaría cerrar es el tema del arquero, hoy por hoy no se nos pasa otra cosa en la cabeza, creemos que ya hay jugadores de experiencia, algunos valores jóvenes del club y otros que han venido de la zona como para tratar de hacer un buen plantel. Veremos cómo sucede la pre-temporada que va a ser dura, después en el medio tendremos la copa de Cañás y algunos amistosos, lo lógico de todos los años, pero la meta nuestra es llegar de la mejor manera al 4 de marzo para visitar a Hughes.

Cada entrenador tiene sus ideas, su ideología, obviamente en el fútbol no hay muchas cosas para inventar, pero en base a eso trataremos de ser protagonistas desde el juego, esa es la idea, para estar más cerca de ganar y lo que vamos a buscar durante todo el año. Lo más importante en el fútbol es defender bien en tu campo y atacar de la mejor manera en el campo rival, después el dibujo en algunas circunstancias queda en segundo plano y para eso tenes que tener buenos jugadores.

Yo soy de la idea que el fútbol pasa en el 90% por los jugadores y los que estamos afuera podemos ayudar de una u otra manera, pero la decisión final la tienen los jugadores, creo en los jugadores que tengo y ojalá que lo podamos plasmar en el campo de juego.

Con los jugadores he ido hablando, todos los que están en el plantel yo di el okey para que estén tanto los que estaban como los que vinieron.

A la gente de Studebaker decirles lo que por ahí lo he dicho siempre como jugador, uno vienen a dar el máximo y ojalá que eso alcance para hacer un buen torneo."