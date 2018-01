La historia detrás de la Cumbia Guardavidas, el hit que llegó hasta Tinelli

Casi 100 mil reproducciones en You Tube, medio millón en Facebook y el título de "hit del verano" para "Cuidado con el chupón". Un tema que nació entre bromas para lograr que los veraneantes empiecen a cuidarse un poco más, pero creció tanto que este grupo de amigos ya sueña con los grandes escenarios.

Mariano Marquez es el líder de la banda llamada Cumbia Guardavidas. Como todo el grupo, es guardavidas de Las Toninas y cuenta que una de las tantas tardes en las que se juntaron a tomar algo y guitarrear nació una canción en la que, con humor, advierten a la gente de los peligros del mar y el sol.

Pero lo que nunca imaginó es que el propio Marcelo Tinelli iba terminar hablando de esta canción que explotó en las redes sociales, lo catapultó a la música y le sirve como arma de defensa contra las críticas y prejuicios que enfrenta una profesión que salva vidas.

"Hasta desde España nos escribieron diciendo que nos vieron en el video... Queríamos que se viralizara pero nunca nos imaginamos algo así y la verdad, no tengo idea de hasta donde puede llegar esto", le cuenta Mariano a Clarín. Hace un rato llegó a su casa de la playa y su teléfono no para de sonar.

"Hay un amigo nuestro que me dijo: 'Esto recién empieza. Agarrensé porque van para arriba' y la idea era concientizar, divertir y que se valorice nuestro trabajo de guardavidas. Muchos nos dicen que vivimos de vacaciones pero es importante nuestro rol, no solo tomamos sol", agrega este bañero que además de cantar se vistió de actor.

¿Cómo fue la grabación del video?

Hay mucho laburo atrás. Estuvimos un año armando todo con tiempo y hace unos meses grabamos el tema y empezamos a trabajar en el video, del que también soy protagonista.

¿Alguno de la banda tiene experiencia en la música?

Mi novia ya se dedica a eso. Ella está en una banda de cumbia que se llama De Fiesta. Ella está metida en ese mundo, ahora yo me tengo que acomodar ahí, jaja. Me encantaría vivir de esto. Es súper divertido, estaría bueno.

Mariano junto a su novia Luana, otra guardavidas integrante de la banda.

Decías que también buscan que se respete más a los guardavidas...

Sí, queremos que el guardavidas cobre más valor. Porque somos más que lo que se ve en (la película) "Los bañeros más locos del mundo", Emilio Disi y las bromas sobre que vivimos de vacaciones. Fijate que en el video nunca el guardavidas se hace el banana.

¿Molesta que se los vincule con el levante en la playa?

No sé porqué está tan instalado el mito de que los guardavidas se la pasan de levante. Tal vez uno al estar en el mangrullo es referente a la vista y se piensan que sos una estrella, pero no hay de todo: el gordito, el bajito y el galán.

¿Tienen mala prensa?

No sé, tal vez sí. Uno vive muchas cosas y nos gustaría que tome valor el guardavidas. Hasta Dolina hablaba de nuestro levante, nos llevan para ese lado pero nosotros realmente estamos ayudando a que la gente no se muera. La presencia o no del guardavida en un lugar marca que viva o no una persona.