Amado Boudou: ordenaron la excarcelación del exvicepresidente K, pero seguirá detenido

La Cámara Federal porteña ordenó la excarcelación del exvicepresidente K Amado Boudou que, pese a esta medida, seguirá en la cárcel, en el penal federal de Ezeiza donde está alojado. El beneficio que le concedieron fue en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero tiene prisión preventiva por otro expediente.

El exfuncionario sigue con prisión preventiva por malversación de fondos, a partir de la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos en la rendición de viajes, cuando era ministro de Economía. En cambio, será liberado su socio y amigo José María Núñez Carmona, que también estaba preso por lavado.

A Boudou se le atribuyen tres hechos de lavado: la introducción de más de $ 7 millones al mercado por medio de un blanqueo al que en 2009 accedió Núñez Carmona, la compra del departamento de una de sus parejas, Agustina Kämpfer, con U$S 120 mil de origen ilegal, y la incorporación de U$S 80 mil a su patrimonio que no estaban justificados.

La definición de la Cámara Federal porteña se demoró porque sus dos integrantes en la feria judicial, Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, no llegaron a un acuerdo y convocaron por sorteo a un tercer magistrado de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pociello Argerich, que quedó a cargo del desempate y que, al igual que Farah, se pronunció a favor de la excarcelación.

Mañana habrá una audiencia en la que su abogado, Eduardo Durañona, expondrá los argumentos para explicar por qué su defendido debe ser liberado, a la espera de la resolución de la Cámara sobre la prisión preventiva que sigue vigente sobre el exministro de Economía, por otra causa.

El mes pasado el juez federal Ariel Lijo rechazó su excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y lo procesó con preventiva por de malversación de fondos, tras el pedido de su defensa para liberarlo. Este nuevo procesamiento fue por la presunta falsificación de facturas para la rendición de viáticos entre 2009 y 2011, cuando Boudou era ministro de Economía.

ARRESTADO EN SU CASA. Una de las fotos que se difundieron de la detención de Boudou, en su departamento de Puerto Madero.

Boudou fue detenido el 3 de noviembre pasado de manera preventiva y alojado luego en el penal federal de Ezeiza en una causa en la que, según la justicia, el exvicepresidente no pudo justificar el origen de parte de su dinero y de sus bienes.

Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por $ 4.238.900 y U$S 995.000, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26.476, en el 2009, al que ingresó Núñez Carmona. El socio y amigo de Boudou también estuvo detenido por esta misma causa pero será liberado, por orden de la Cámara Federal porteña.