Venado Tuerto: Joven denuncia que recibió un disparo por parte de la policía

El hecho sucedió anoche en un operativo en Falucho y 2 de Abril. Renzo se trasladaba en su moto y al observar el control lo intento esquivar por no tener toda la documentación correspondiente; posee carnet de conducir y papeles que acreditan que la moto es de él, pero le faltaba el casco y el seguro. Por tal motivo, y para que no le quiten la moto (que es su único medio para ir a trabajar), Renzo trató de esquivar el control y, según denuncia el joven, fue en ese momento donde recibió un disparo de bala de goma por parte de un policía en una de sus piernas.



Renzo fue trasladado al Hospital, fue intervenido quirúrgicamente, se encuentra internado, fuera de peligro, pero su pierna sigue comprometida. El hecho esta siendo investigado por la Fiscal Paula Borrello.

"Hijo de puta me tiraste a sangre fría, me arruinaste la pierna, a un metro me pegaste. Gatillo fácil, pero esto recién empieza", escribió en su facebook este joven.

Operativos

Cabe aclarar que, tal como se habìa anunciado, los fines de semana se realizan macro operativos de trànsito en distintos puntos de la ciudad, pero para poder realizar estas actividades el municipio solicita apoyo de las fuerzas de seguridad, por pedido del gremio, para garantizar la integridad fìsica de los inspectores, porque no son pocos lo motociclistas que por evadir los controles no dudan en arrojar los vehìculos contra ellos, lastimàndolos y poniendo en peligro su vida.

De hecho algunos condcutores han armado un chat y se comunican entre ellos advirtiendo a sus contactos sobre las localizacones de los puntos de control.

En la noche del sábado se secuestraron 30 motos, 1 automóvil y un cuatriciclo.