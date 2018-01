La Justicia investiga millonarios movimientos de fondos del sindicalista Víctor Santa María

Busca determinar si su familia blanqueó US$ 1,9 millones, y si aún tiene US$ 6,5 millones más en Suiza

El sindicalista Víctor Santa María habría movido fondos por US$1,9 millones desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

La familia Santa María habría tenido otros US$6,5 millones a través de dos fideicomisos suizos hasta agosto del año pasado, según consta en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) .

La operación para que la madre de Santa María ingresara en el Régimen de Sinceramiento Fiscal se habría concretado a través de un intermediario, que depositó dinero en la AFIP después de recibir fondos provenientes de una cuenta suiza cuya beneficiaria sería la familia Santa María.

Los US$1,9 millones salieron de Suiza el 30 de marzo de 2017 desde una cuenta del fideicomiso Vica, cuya beneficiaria sería -entre otros- la madre del sindicalista. Un día después, otro de los supuestos beneficiarios del fideicomiso realizó un pago a la AFIP por el mismo monto (pero en pesos) a nombre de López "en concepto de ser aplicado a algún tipo de Régimen de Sinceramiento Fiscal". "Teniendo en cuenta la fecha y los montos, se podría inferir que el pago realizado se correspondería con el plan de regularización impositiva registrado por la Sra. López", indica el informe de 21 páginas que ya está en manos del juez Claudio Bonadio, quien investiga el crecimiento patrimonial del presidente del PJ porteño.

El 31 de marzo de 2017 era, justamente, la fecha de cierre del blanqueo de capitales. Las autoridades entienden que el pago de los Santa María fue ingresado en concepto de la multa del 15% establecida por la AFIP sobre el total del patrimonio por blanquear. Es decir, los bienes de los Santa María, en ese caso, superarían los US$12 millones.

Ingresar fondos no declarados en el Régimen de Sinceramiento Fiscal no constituye un delito. Es más, la ley de blanqueo limita -una vez aprobado cada trámite-, la investigación sobre posibles irregularidades en el origen de dichos fondos.

"Mi madre no blanqueó nada, no es beneficiaria de nada. No tengo idea de quién es ese fideicomiso", sostuvo Santa María ante la consulta de este medio. El sindicalista negó todas las acusaciones que se desprenden del informe de la UIF y aclaró que sus abogados están presentando toda la documentación correspondiente ante la Justicia.

Santa María es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) desde hace 12 años. Desde el gremio extendió su actividad hacia la política y los negocios. Asumió como presidente del PJ porteño en 2014, fue electo parlamentario del Mercosur en 2015 por el Frente para la Victoria y, como director del Grupo Octubre (que pertenece al Suterh), compró revistas, radios y el diario Página 12, en abril de 2016.

Fideicomiso millonario

La familia Santa María tendría US$6,5 millones en cuentas suizas, según se desprende del informe oficial al que accedió LA NACION. Los Santa María serían los beneficiarios finales de Alto Trust Ltd, fideicomiso administrado por Vica Trust, ambos registrados en Suiza.

Llamativamente, Vica resulta un apócope de los nombres de Víctor y Catalina, los hijos del histórico sindicalista José Santa María, que manejó el Suterh hasta 2005, cuando asumió su hijo. Esos fideicomisos sumaban, en agosto de 2017, casi US$6,5 millones, compuestos principalmente por dinero en efectivo y activos de renta fija, como bonos.

La Justicia analiza ahora si la familia Santa María puso a su nombre dinero proveniente del sindicato. "El Sr. José Santa María [el padre de Víctor] habría manifestado que los fondos operados se originarían en hospitales que registraría su familia. No obstante, atento a que dichas instituciones en realidad pertenecerían al sindicato, queda de manifiesto que a los fines de operar en Suiza el citado habría indicado como propios fondos que pertenecerían al sindicato".

La UIF, una oficina que forma parte del Poder Ejecutivo, tuvo un rol activo en la investigación sobre el patrimonio del sindicalista. Ya había presentado espontáneamente una denuncia con dos informes sobre posibles irregularidades en el crecimiento patrimonial de Santa María. A raíz de esa información, el fiscal Carlos Rívolo impulsó la investigación que ahora instruye el juez Bonadio

El organismo también analizó el nivel de vida del sindicalista, en particular los vuelos privados. Santa María abordó, en los últimos tres años, 73 vuelos privados (ida y vuelta), la mayoría para vuelos de cabotaje. Viajó con su familia a Bariloche y a Mendoza, entre otros lugares. ¿El destino más frecuente? Uruguay. Aterrizó 11 veces en los últimos años en ese país, la mayoría después de 2015, cuando asumió en el Parlamento del Mercosur, que funciona en Montevideo.

Los movimientos financieros del sindicato y sus proveedores también quedaron bajo la lupa. El informe detalla que buena parte del flujo de fondos en favor de algunos proveedores habrían terminado inmediatamente después en sociedades vinculadas a Santa María. "El sindicato giró fondos a la firma Construcciones Algol entre febrero y agosto de 2017 por $50 millones de los cuales el 54% fueron destinados luego a cuentas de sociedades del grupo Santa María, como Interacción Seguros SA, Estructuras y Mandatos SA y el Club Sportivo Barracas [cuyo presidente es el sindicalista]", explica el informe.

Con operatorias similares y también con flujos millonarios fueron señalados como sospechosos los giros realizados a las firmas G1 SA, Fimaes SA y a la Cooperativa 20 de Junio, como posibles sociedades intermediarias para que, a través de distintos movimientos financieros, los fondos del gremio de los encargados de edificios terminen en sociedades relacionadas a Santa María.

Las operaciones que están bajo la mira judicial

Blanqueo de capitales

Una cuenta suiza a nombre de un fideicomiso cuyos beneficiarios serían los Santa María realiza movimientos financieros por US$1,9 millones. Al día siguiente, otro beneficiario del fideicomiso realiza un pago por un monto similar a la AFIP en concepto de "Régimen de Sinceramiento Fiscal", a nombre de la madre de Santa María

Multa millonaria

Los fondos que ingresaban al blanqueo hasta el 31 de marzo de 2017 pagaban una multa del 15% del capital que querían sincerar. En ese caso, los bienes blanqueados de la madre de Santa María superarían los US$12 millones

Cuenta suiza

Los fideicomisos en Suiza cuyos beneficiarios serían los Santa María habría tenido en una cuenta bancaria casi US$6,5 millones en agosto de 2017, compuesto principalmente por efectivo y bonos.

Proveedores

Se detectaron millonarios movimientos de fondos del gremio Suterh a varios de sus proveedores, que luego habrían girado parte de ese dinero a sociedades vinculadas a Santa María, como el Club Sportivo Barracas, que maneja el sindicalista