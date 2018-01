Stolbizer denuncia un acuerdo de Cambiemos y el PJ por Cristina

La legisladora aseguró que el desafuero de la ex mandataria no progresa porque hay un acuerdo entre Cambiemos y el PJ en el Senado.

La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) consideró ayer que aunque existen "causas suficientes" para que el Senado apruebe el desafuero de Cristina Fernández, tal como lo solicitara el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa por presunto encubrimiento en la firma del memorandum con Irán, no ocurrirá por el "acuerdo entre Cambiemos y el PJ".

"No tengo dudas que hay causas para el desafuero, incluso para no admitirla en el Senado (pero) el acuerdo entre Cambiemos y el PJ en el Senado que sirvió durante estos años para proteger a Carlos Menem se va a mantener para protegerla a ella", analizó la legisladora.

Sobre la causa judicial que impulsara, donde el juez Julián Ercolini investiga el delito de presunto lavado de dinero la sociedad Hotesur, de la familia Kirchner, Stolbizer indicó que solicitará una "intervención de la sociedad".

"Detectamos que el 20 de diciembre se hizo una simulación de un acta de directorio en la casa de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta, y que se acepta junto con la de Rocío García y que por lo tanto la sociedad queda acéfala y se decide retirar adelantos de dividendos", explicó.

Para Stolbizer, estos procedimientos "son maniobras que se vienen haciendo para obstruir el avance de la justicia, para evitar que la investigación llegue a los bienes y que el Estado pueda recuperarlos" y recordó que "hay una sospecha sobre el origen ilegal del dinero que proviene del Estado".

La diputada también consideró que "corresponde que los jueces pidan el desafuero" del diputado Máximo Kirchner por "su papel determinante en la sociedad Hotesur después de la muerte de Néstor Kirchner”.

Consultada sobre la situación actual del país, y la gestión del presidente Mauricio Macri, fue contundente: "Sigo pensando que estamos mejor que como estábamos dos años atrás".

Sin embargo, dijo que se sintió "frustrada" porque el Gobierno "no avanza en cuestiones sociales" y dio como ejemplo "haberle metido la mano a los jubilados".

"Siguen haciendo concesiones a la soja. Se les saca a unos y se les concede a otros, lejos de un horizonte de igualdad en términos sociales", señaló.

Además, cuestionó a Cambiemos por "creer en la fracasada teoría del derrame" y porque "no ha hecho esfuerzos en materia de transparencia".