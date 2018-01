La AFIP actualizó la franquicia para quienes compran productos en "free shops"

Por otro lado, AFIP informó que "en tanto, las compras por el régimen puerta a puerta realizadas por el Correo Oficial, cuyo valor no superen los USD25 se enviarán a domicilio sin necesidad de completar la declaración jurada de envíos postales como sí lo requieren las demás compras. Esta facilitación no alcanza a los envíos realizados por Courier y no implica que la Aduana deje de controlar este tipo de envíos".

La misiva, difundida durante la jornada del miércoles, además destacó que la medida se pondrá en marcha a través de la Resolución General 4182 que se publicará en el Boletín Oficial.

AFIP refinanció deudas por $287 mil millones en 2017

El organismo refinanció el año pasado unos $287.000 millones en deudas de todo tipo, la mitad de ese monto en manos de pymes, a una tasa menor que la que deberían abonar a los bancos. Estos $287.000 millones representan un tercio del total de préstamos del sistema financiero, y casi la mitad de ellos fueron suscriptos por pymes, resaltó el titular del organismo, Alberto Abad.

El funcionario además destacó que "el ciudadano sabe que si va a una entidad a pedirle un préstamo le va a cobrar más caro; y le va a pedir diversas garantía. Acá el 'crédito' es automático".

En la actualidad, la tasa máxima que cobra la AFIP a un contribuyente que adhiere a los planes de facilidades de pago, no supera en 3 puntos porcentuales la tasa máxima que el Banco Nación le paga a un ahorrista que realiza un plazo fijo en pesos.