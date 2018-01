Un político de la ciudad de Casilda llamó cuatro veces al 911 y no lo atendieron

Germán Zarantonello quiso comunicarse con el servicio de emergencias y no tuvo éxito. Un ex policía lo direccionó al teléfono de la policía local

El 911 sigue sin funcionar de forma ideal en la ciudad. El sistema no está aceitado y este martes tuvo el primer inconveniente de 2018. Germán Zarantonello, quien fuera candidato a concejal, se encontró con los vidrios rotos de su verdulería y cuando pidió auxilio al sistema de seguridad, no fue atendido.

“Llamé cuatro veces al 911, no me atendieron y a través de un ex policía, conseguí el número de Judiciales que fueron los que llegaron hasta acá, hicieron el acta, sacaron fotos y trabajaron muy bien”, relató Zarantonello en Radio Casilda.

Desde las 8.30 de la mañana, cuando llegó su local ubicado en Ovidio Lagos a metros del cruce con Villada, el ex concejal y director de tránsito municipal intentó comunicarse con el 911 y no lo logró. Como alternativa, llamó a un policía retirado, quien lo contactó con el tradicional número de Jefatura del 422100 donde le dieron una respuesta.

“Uno siente mucha desprotección del lado de emergencias”, se quejó Zarantonello que ahora decidió activar un servicio privado de alarmas y reclamó una cámara de seguridad para una zona neurálgica de la ciudad.