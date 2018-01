Tamara Andreani : Nueva Secretaria de Servicios Públicos del Municipio

Nos acercamos con la cámara de Juan Ignacio Jacobo y el móvil de José Juarez, a la oficina de Servicios Públicos para dialogar, darle la bienvenida y conocer su sistema de trabajo :

"Acá estamos arrancando, este es mi tercer día de trabajo, tomando un poco de conocimiento de las áreas, de la gente, del personal. Estamos charlando mucho con los capataces que son los que manejan la tarea cotidiana, la operatoria de trabajo de barrido, de recolección de residuos, el tema de las bordeadoras, cómo se manejan; quería conocer primero todo de las cosas que se hacían bien para que siga funcionando y por ahí ajustar los puntitos que faltan.

Estoy en una etapa de conocer, de diagnósticos...y como a mí me gusta atender a la gente, ya en el primer día hubo gente que se acercó a saludar y a presentar su reclamo, entonces es bueno escucharlos y dialogar con ellos, porque si uno tiene que estar atento a todo hay cosas que se te escapan. Uno va, recorre, ve y cuando vos vas, es un "uh si mira, esta esto lo otro, o también podríamos hacer esto...", hay cosas que en el momento no sepueden resolver pero la idea es hacer lineamientos a largo plazo, como lo que es arbolado una medida, por ahi hay quejas de que se levantan las calles, la vereda que son planes a largo plazo. Aprovecho ya que salió este tema decirles a los vecinos que se acerquen, que hagan el reclamo por mesa de entrada, sino se pueden acercar pueden llamar al teléfono fijo que se atienden los reclamos. Anotan todo y a mi me llega, quedan los teléfonos y lo llamamos y le damos una respuesta...

Los vecinos nos traen reclamos, inquietudes, comentarios que es fundamental. Y por otro lado está el equipo de gente que trabaja y somos muchos en la historia, desde los capataces, todos los muchachos que están en el corralon, los que estamos acá en el Gabinete, todos, si hay presupuesto para una cosa, para la otra, todo hay que evaluarlo desde mi equipo, todo, y está la buena voluntad de todos los empleado para que las cosas se puedan concretar y llevar a cabo. Y de la gente también, que por ahí nos ayuden a entender las razones cuando algo se puede hacer o no se puede hacer, nada es caprichoso, no es mi intención.

Cómo llegó a la secretaría de Obras Públicas

"A mi me convocó Tito, esta gestión la vengo apoyando de afuera desde hace mucho tiempo, estuve de candidata en una oportunidad (a concejal) y siempre trabajé.

Yo creo que esta gestión ha hecho muchas cosas buenas, obviamente hay muchas cosas que hay que mejorar por supuesto y siempre trabajé y cuando Tito me vino con esta propuesta no me costó muchísimo decidirla. Si me comprometo con algo voy a aportar con lo que puedo desde mi lugar, me parece un área de servicio que es muy importante para la comunidad."

"Lo que más me interesa es el diálogo con el vecino, explicarnos, hablarnos, entendernos, muchas veces no se puede dejar conforme a todo el mundo.

Lo otros días estábamos con una reunión interna y hablábamos de PLAN B. Por ejemplo, esto hay que comunicárselo a los vecinos, sino los vecinos creen que nosotros no le estamos dedicando al planteo.

Espero que la vorágine de lo cotidiano de todos los días no me quite tiempo para dedicarme a esto. Si uno se ocupa bien de lo que le corresponde, podemos organizarnos mejor. Percibí muy buena predisposición de todos acá, me sentí muy cómoda, muy a gusto."

Equipo de trabajo de Obras Públicas

"Ezequiel en caminos rurales que ya hoy hace un ratito estuvimos reunidos, ya hay gente trabajando en el camino la Grighera, gente trabajando en Zumbadores porque ese puente está pronto a habilitarse. Otro equipo trabajando en la calle 36 en las 4 has. que hay algunos reclamos, están por esa zona.

Y Clara Rodríguez que es ingeniera agrónoma va a estar en la ley de fito sanitarios en su reglamentación, que regula todo el uso de agroquímicos en todo lo aledaño a nuestra ciudad y acá en todo lo que es espacios verdes y arbolado público.

Hay muchas cosas que tenemos que trabajar en conjunto."