Juntada juvenil en Predio de Ferrocarril

Con motivo de la reunión de adolescentes en avenida 51, el secretario de gobierno expuso la posición del Municipio sobre el tema :

"La Municipalidad desalienta este tipo de convocatoria...hay algunos requisitos que tienen que ver para minimizar algo que pueda ocurrir. Y son cosas perfectamente lógicas como seguridad, como baños...

No es ningún beneficio para la Municipalidad sino para que todo se maneje con el menor riesgo posible. Porque sabemos que puede no ocurrir nada pero que también puede ocurrir y en ese caso que estén las medias de seguridad ya organizadas previamente va a minimizar que este problema sea más grave, so es lo que desde la Municipalidad se hizo. Incluso da testimonio de esto la fiesta que se hizo hace poco entre chicos y la Quinta Fest con el Club Independiente en conjunto en el mismo predio.

La auto convocatoria no solamente en Villa Cañás, sino agarrá los diarios del día posterior a navidad podías ver que habían ocurrido inconvenientes en algunos momentos con tipo de convocatorias de esta.

Hubo inconvenientes ?

Por lo que me comenta la parte policial es que hubo una convocatoria por redes sociales, pero una investigación según el comisario es que se podía prever de dónde había surgido la convocatoria.

Puede surgir de determinados chicos como puede surgir de otros, esa es una cuestión de ver quien investiga la cuestión, pero lo que yo digo fundamentalmente para la comunidad es que si nosotros estamos enviando a nuestros chicos a un lugar para que se junten, tenemos que tratar de que sea un lugar lo menos riesgozo posible.

El 24 a la noche no ha pasado nada. Tampoco había un dispositivo armado o había una organización que se este ocupando de que si pasaba algo la cuestión se solucionaba rápidamente.

No es ir contra de los chicos y nosotros somos los malos de la película y no queremos que los chicos se junten. Porque también al otro día de haber ocurrido la fiesta así, tenemos problemas de que hubo una pelea grande, que el pueblo queda todo sucio, que no hay ni siquiera baño para tanta gente; eso también genera un problema."

Decisión para el día 31

"Yo lo que repito es que cuando uno va a un lugar o permito que mis hijos vayan a un lugar, tengo que tratar de que sea un lugar lo más seguro posible...

Nosotros sabiendo lo que ocurrió el 24, vamos a tratar de estar conteniendo alguna cuestión porque esto genera una imprevisión total que no sabes por dónde puede andar la cuestión porque es tan inmediata la organización que tenemos que estar espectantes.

Si ha ocurrido también el día 24 a la noche que sabemos que hay una ordenanza que los kioscos no pueden vender alcohol después de las 12 de la noche y que eso ocurrió generando un problema mayor. El consumo de alcohol es importante, entonces calculo que los concejales cuando se aprobó esta ordenanza tuvieron en cuenta esa situación de la oferta de alcohol hay una ordenanza que la circunscriben solamente en lugares que pueden o están habilitados como bares o boliches bailables. Está circunscripto la venta de alcohol a esos lugares, el espíritu de la ordenanza es limitar la venta de alcohol en determinados horarios."

Apertura de confitería bailable

"Hace poco vimos con buenos ojos que una confitería bailable abriera con todas las medidas de seguridad, nos hemos planteado han sido cumplido y es cierto que este tipo de juntada ocasional puede generar algún perjuicio. "

Reglamentación vigente - Realidad a lidear

"El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en Villa Cañás está prohibido por el código de falta. Esto no quiere decir que la Municipalidad va a salir a sancionar a gente que saca una mesa a la vereda y el 24 a la noche come en la vereda.

La conservadora en la vía pública según el código de falta está prohibido pero entendemos que el 24 como el 31 se ha dado este fenómeno no sólo acá en Villa Cañás; se ha dado en muchos lados, se ha hacho como costumbre.

Lo que nosotros pedimos es que si se quieren juntar frente a la radio lo hagan pero viniendo a la Municipalidad y tratando de cumplir con requisitos que tienen que ver con que yo estoy mejor y que estoy más cuidado.

Después cuando ocurre algo no hay responsables y eso también es un problema. La policía está atenta a la cuestión, está muy preocupada, el personal policial no abunda.

La idea de esto no es estigmatizar a los chicos, no es una locura pedir que se organicen y se cumpla con las medidas de seguridad básica.

Lamentablemente cuando ocurren las cosas también son ellos (los padres) la que la terminan sufriendo.

Entiendo que pueden haber posiciones distintas, porque hay distintas edades, entonces se aborda de distinta óptica, pero lo importante es que quede clara la posición del Municipio."

Se podrá realizar el 31 a la noche ?

"Yo creo que hay una imposibilidad de impedir físicamente que en este contexto el chico llegue a juntarse en un lado o en otro.

Yo lo que creo también es que no crean que esto es contra nadie, que es una rebeldía que la que uno ganamos y los otros pierden.

Los requisitos que estamos pidiendo es para que ellos estén más seguro nada más. Si hay algún padre que me escucha que entienda eso donde se va a permitir que un hijo vaya a un lugar que sea más acorde y que se pueda divertir,

Puede haber chicos con buena voluntad en ese predio pero el riesgo estuvo siempre. Esta auto convocatoria se llevó a cabo y el drama fue que la policía en un momento trató de cortar porque ya era un horario que eran las 7 y media, 8 de la mañana.

Quiero que seamos consiente de los riesgos que hay y cuanto más prevengamos menores problema podemos tener."