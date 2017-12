Boudou, De Vido y otros 14 kirchneristas pasan detenidos las fiestas

Ex funcionarios, empresarios y sindicalistas acusados por corrupción, asociación ilícita y enriquecimiento indebido, pudieron recibir a sus familiares.

El ex vicepresidente, Amado Boudou, y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros 14 ex funcionarios, empresarios y sindicalistas kirchneristas, pasarán estas fiestas de fin de año por primera vez detenidos con prisión preventiva por diferentes causas sobre supuesta corrupción, asociación ilícita y enriquecimiento patrimonial, que se encuentra investigando la Justicia.

Con un régimen de visitas adaptado y un protocolo especial sobre los productos que pueden ingresar a la cárcel, los referentes del kirchnerismo comenzaron a recibir visitas de sus familiares desde el viernes, como fue el caso de Boudou, Carlos Zannini y De Vido.

Junto al ex vicepresidente en el penal de Ezeiza, los kirchneristas detenidos durante este año que pasarán las fiestas en esa cárcel son Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica; César Milani, ex jefe del Ejército; el dirigente social Luis D’Elía; y los empresarios de medios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

A esta lista, se agregan Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner; Juan “Pata” Medina, el secretario de la Uocra de La Plata; Fernando Esteche, ex líder de Quebracho; Jorge “Yussuf” Khalil, referente de la comunidad iraní en el país; y José María Nuñez Carmona, testaferro de Boudou.

En tanto, en el penal de Marcoz Paz, se encuentran detenidos De Vido; su cuñado, el empresario Claudio Minnicelli; Roberto Baratta, ex subsecretario de Control del Ministerio de Planificación; y Víctor Manzanares, contador de la familia Kirchner.

A los detenidos vinculados al kirchnerismo, se suma el ex canciller Héctor Timerman, quien cumple arresto domiciliario por su delicado estado de salud, tras la orden de prisión dictada por el juez federal Claudio Bonadio por acusarlo de encubrimiento agravado en la investigación del atentado a la Amia con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Por esa misma causa, está detenido Zannini, quien había pedido la excarcelación, y fue rechazada ayer por Bonadio, por lo que el ex funcionario kirchnerista seguirá preso en el penal de Ezeiza.

Por su parte, Boudou -quien fue detenido el pasado 3 de noviembre por supuesto enriquecimiento ilícito por orden del juez federal Ariel Lijo- fue visitado en las últimas horas por su pareja mexicana Mónica García de la Fuente.

Asimismo, De Vido -quien fue desaforado por la Cámara de Diputados y detenido el mismo 26 de octubre por el desvío de casi $270 millones destinados al yacimiento de Río Turbio- recibió el pasado jueves la visita de su esposa Alessandra Minnicelli, y de sus hijos en el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido en el pabellón de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad, sistema que rige también para el resto de los referentes del kirchnerismo detenidos. Además, el ex ministro de Planificación Federal fue visitado esta semana por el ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli.

Régimen

Para las fiestas, en el penal de Ezeiza no se permitirán visitas ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero, según precisaron fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En tanto, en la cárcel de Marcos Paz se autorizaron las visitas mixtas durante la misma jornada, por lo cual “se reforzará la seguridad y habrá más empleados que realizan las requisas, para así evitar mayores demoras porque la cantidad de visitas aumenta en esta época”, explicaron las fuentes.

También se permitirá, según se precisó, que los internos reciban comida y elementos personales autorizados por la administración penitenciaria, con la particularidad de que se aprobará el ingreso de lechón sin cabeza y pan dulce sin frutas, para evitar que se escondan otros elementos en estos productos alimenticios.

En tanto, el viernes, bajo la consigna “Por una Navidad sin presos políticos”, representantes de las comunidades católica, judía, musulmana, evangélica y de pueblos originarios celebraron ceremonias interreligiosas, para pedir la libertad de dirigentes y ex funcionarios kirchneristas que se encuentran detenidos con prisión preventiva en esas cárceles.

“Utilizan arbitrariamente la prisión preventiva para privarlos de la libertad, derogando de hecho la presunción de inocencia, principio fundamental del debido proceso legal”, señaló en su documento constitutivo el Foro por la Democracia y la Libertad de lxs Presxs Políticxs, convocante de la actividad.

Milagro Sala

La jefa de la Tupac Amaru Milagro Sala denunció “persecusiones políticas al kirchnerismo y a la oposición” en una carta que hizo pública desde su casa -donde cumple prisión domiciliaria- en la que además envió saludos a varios ex funcionarios encarcelados del anterior gobierno, entre ellos Julio de Vido, Héctor Timerman y Carlos Zannini.

Sala -la primera kirchnerista detenida durante el actual gobierno- está en prisión desde mediados de enero de 2016, acusada de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión.

En su carta, sostiene que “a esta altura es inocultable, y no tienen forma de disimular, que las detenciones son persecuciones políticas al kirchnerismo y a la oposición” y agrega: “La crisis política la tienen ellos y están desesperados porque, teniendo todos los medios y la Justicia, no son queridos por los humildes de la patria”.

Sala pidió “una Navidad feliz para todos y no para unos pocos” y envió un “abrazo” desde lo que denomina su “nueva cárcel” en su domicilio de El Carmen, a ex funcionarios del anterior gobierno que están detenidos, como también a los arrestados durante los incidentes registrados en la Ruta Nacional 34, cerca de San Pedro de Jujuy, cuando reclamaban por el pago de salarios adeudados.