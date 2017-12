"Estaba escondido entre los sauces": ante la Justicia, el "Testigo E" contó detalles del último día de Santiago Maldonado

Pero cuando lo hizo quedó atrapado entre unas ramas de sauce. "Me desenredo y me tiro de nuevo al agua. Yo sé nadar, entonces me tiré y empecé a nadar, pero como que me hundía porque tenía un buzo y una campera de abrigo, y eso me pesaba y me tiraba para abajo. En un momento iba nadando y me hundí por la ropa y en un pozón que hay, el agua me tapó". Lucas explicó que mide "casi 1,90 metro" y que para intentar no ahogarse se sacó la campera y dejó que lo lleve la corriente, cuando ve a Maldonado. "Y entonces, le grito a Santiago 'Vamos peñi, vamos'. Me doy vuelta y veo que el agua le llega al pecho. Santiago me decía 'No puedo peñi, no puedo'. Entonces yo dejo que me lleve la corriente y llego al otro lado del río. Ahí salgo y me saco el buzo y veo a Santiago que está agachado escondido entre los sauces".