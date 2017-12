Familiares de Chiara Paez convocan a una conferencia frente a Tribunales de Rosario.

“En medio de rumores de la posibilidad de que le bajen la pena a uno de los asesinos de Chiara Paez, este viernes 15 de diciembre a las 10:00, junto a organizaciones de mujeres , familiares de víctimas de femicidio, convocamos a una conferencia de prensa frente a los Tribunales Provinciales (Balcarce 1651). Rosario.

El lunes 18 a las 10:00 será la nueva audiencia oral y pública donde recibirá la sentencia de parte de la cámara. Esperemos que sean solamente comentarios y no nos encontremos nuevamente con un golpe bajo de parte de la justicia. El femicidio de Chiara fue el disparador de la convocatoria el 3 de junio de 2015 de las marchas que se hicieron en todo el país bajo la consigna “Ni una menos”, que dejaron al descubierto el profundo problema que nos toca a todos , vamos a seguir luchando para que haya justicia por Chiara y muchas chicas mas que todavía no pueden descansar en paz por no encontrar justicia ya que sus asesinos estan libres”, sostuvo Fabio Paez.