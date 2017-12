Murió una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo

A los 93 años, murió Carmen Lapacó, integrante de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. Había sido secuestrada junto a su hija Alejandra, a los 19 años una semana antes del golpe de 1976. La joven sigue desaparecida.

Carmen se encontraba entre los primeros miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los visitantes del viejo local de la calle Rodríguez Peña, en Congreso, la recuerdan al frente de su escritorio, a la entrada, conteniendo la angustia de los que llegaban para pedir ayuda en la búsqueda de sus familiares secuestrados. También animaba con su testimonio o intentaba conseguir información para una nota periodística, en épocas en que el organismo era aún presidido por Emilio Mignone.

Era dulce y afable. En este video grabado en su casa, poco antes de cumplir 90 años, recuerda los primeros tiempos de Madres: "Eramos tan ingenuas que creíamos que si el presidente Videla se enteraba de lo que pasaba todo se iba a solucionar".

"Ahora se ha muerto y han tenido que enterrarlo en secreto porque en Mercedes la gente no quería que lo enterraran. Bien hecho. Me alegro de que la gente se haya dado cuenta de lo que hicieron. Cuando se hace una maldad, se paga. No me alegro de la muerte de Videla, me hubiera gustado que viviera mas", aclara.