Francisco recibió a la familia de Maldonado

Les transmitió su preocupación por el caso de Santiago y la muerte de Rafael Nehuel. El interés de Francisco es que estas situaciones no se vuelvan a repetir, señaló Sergio Maldonado.

El papa Francisco recibió ayer en un encuentro privado en el Vaticano a la familia de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut en octubre último luego de permanecer 79 días desaparecido, y les manifestó su “preocupación” por el caso.

“Fue muy cálido, afectuoso y emocionante. Muy lindo, no pensé que me iba a pegar tanto. Más que decirnos algo nos escuchó”, aseguró Sergio, el hermano de Santiago, tras la reunión de una hora y cuarto en la que también estuvieron su pareja Andrea Antico y su madre Stella Maris Peloso.

“Mi mamá le contó quién fue Santiago. Y él nos dijo que nos acompaña en este pedido de verdad y justicia. Fue muy claro en eso”, agregó Sergio en declaraciones a medios que lo esperaron en la puerta del Vaticano.

“El Papa está informado de todo. No necesita que vengan a contarle la situación en Argentina”, planteó Sergio luego del encuentro en el que el pontífice les regaló un rosario bendecido a cada uno.

“Francisco está preocupado por la situación de Santiago y por la de Rafael Nehuel. Preocupado por las situaciones de las dos familias y hablamos de que esto no le vuelva a pasar a nadie más”, indicó Antico a la prensa.

“La reunión no tuvo un tinte político sino espiritual. No hablamos de política, sí le informamos cómo está la causa judicial”, agregó la pareja de Sergio Maldonado.

Francisco se había comunicado con la familia Maldonado en octubre a través de una carta enviada a la madre del joven hallado muerto en el río Chubut, tras ser visto por última vez el 1 de agosto durante un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de la localidad chubutense de Cushamen.

En esa misiva, el pontífice le había transmitido a los familiares que los recibiría al regreso del viaje apostólico que realizó la semana pasada a Bangladesh y Myanmar.